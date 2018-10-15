GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:44

Erzurum’da kuzulu çocuk kütüphanesi

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı merkez Aziziye ilçesindeki Çocuk Kütüphanesi’ne alınan ve “Kartopu” adı verilen kuzu, öğrenci sayısında artışa neden oldu. Öğrencilerin Kartopu’yu sevebilmeleri için tek şart ise bir kitap okumak.

Erzurum'da kuzulu çocuk kütüphanesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı merkez Aziziye ilçesindeki Çocuk Kütüphanesi’ne alınan ve “Kartopu” adı verilen kuzu, öğrenci sayısında artışa neden oldu. Öğrencilerin Kartopu’yu sevebilmeleri için tek şart ise bir kitap okumak.

Erzurum Çocuk Kütüphanesinde çocukları kütüphaneye alıştırmak için farklı bir uygulama başlatıldı. Kütüphanenin bahçesine henüz 2 aylık olan "Kartopu" adlı bir kuzu alındı. Miniklerin sevimli dostu "Kartopu" henüz 2 aylık. Kuzuyu sevmek için Erzurum’daki kütüphanenin bahçesine giden öğrenciler, böylece kitapla da tanışıyor.

Kuzuyu sevmenin bir kitap okumaya bağlı olduğunu söyleyen Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, “Burada farklı bir konsept yapıyoruz ilk önceki hedefimiz çocukların kütüphaneye alışması. Bunun için bazen hayvanlarla bazen oyun bahçelerimizle, salıncaklarımızla, lunaparkımızla öğrencilerimizi ilk önce burada tutmaya çalışıyoruz. Geçen yıl tavşanlarımız vardı bu yıl süt kuzusu iken aldığımız ’Kartopu’ var. Seneye girişimlerimiz var bir midilli getireceğiz. Çocukları önce burayı sonra kitapları sevmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kütüphanede her yaş grubuna uygun kitap bulunurken çocukların yaşına ve eğitim seviyesine göre kitapları öğretmenler seçip veriyor.

"Kuzulu kütüphane" uygulamasından öğretmen ve öğrenciler kadar aileler de memnun. Veliler izin günlerinde çocuklarının “ Kartopu” için kütüphaneye gelmek istediklerini, gelince de kitaplarla uğraşıp okumaya başladıklarını ifade etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku