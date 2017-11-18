Erzurum’dan Bursa’ya ‘Biz Anadolu’yuz’

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse, ‘Biz Anadolu’yuz Projesi’ kapsamında Erzurum’dan gelen öğrencilerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Biz Anadolu’yuz Projesi’ kapsamında 112 öğrenci, beraberindeki 8 öğretmenle birlikte Erzurum’dan Bursa’ya geldi. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse, heyetle Kayhan Döner Sofrası’nda bir araya geldi. Projenin önemine işaret eden Başkanvekili Köse, öğrencilere Bursa’yı tanıtarak, “Bursa, sizin kendi eviniz gibi. Erzurum’dan gelen siz değerli öğrencilerimizi Bursa’da ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Bursa, Erzurum’u bağrına basmış bir şehir. Erzurumlu kardeşlerimiz Bursa’da en fazla ikamet edenler arasında” dedi.

Başkanvekili Köse, gençlere hedef belirlemeleri konusunda tavsiyede bulunarak, “Kendinize bu yaşlarda hedef belirleyin. Hedeflerinize emin adımlarla yürüyeceksiniz. Özgüvenli bireyler olarak, ülkeyi daha güçlü, daha iyi bir seviyeye ulaştıracağız. Hep birlikte Anadolu’yuz, Anadolu ile gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.



Loading...

Daha önce de 120 kişilik bir grubun geldiği Erzurum’dan, bu kez yine 120 kişilik ikinci heyet, Bursa’ya geldi. Öğrenciler, Bursa’da tarihi ve turistik mekanları gezerek, şehri daha yakından tanıma şansı buluyor. Projeyle Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinden belirlenen 21 ilden 15 yaş ve altı okul çağında olan 50 bin katılımcıya Türkiye’nin farklı şehirleri ziyaret ettirilerek iller arası kardeşlik köprüsü kurulması ve ortak kültürel değerlerin paylaşılması hedefleniyor.