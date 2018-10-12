Doğu Anadolu Bölgesi’nde estetiğe olan ilgi her geçen gün artarken Erzurumlular Hollywood yıldızlarına benzemek istiyor. Bölge insanı en çok burun estetiği yaptırıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde estetiğe olan ilgi her geçen gün artarken Erzurumlular Hollywood yıldızlarına benzemek istiyor. Bölge insanı en çok burun estetiği yaptırıyor.

Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Olğun, Doğu Anadolu Bölgesi’nde de estetiğe olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Bölge insanının en çok burun estetiği yaptırdığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Olğun, "Modern yaşamın bir getirisi aslında estetik Doğu’ya da Erzurum’a da geldi. Dudak dolgusu, yanak kırışıklık tedavisi gibi talepler artmakta. Özellikle Hollywood yıldızlarına benzemek için de istekte bulunanlar oluyor. Kepçe kulak ameliyatı bilhassa burun estetiği en çok yaptığımız. Burnunda kemer olan hastalar kemerin alınması için estetik yaptırıyorlar. Karın germe son yıllarda mide küçültmeyle zayıflama yöntemiyle birlikte oluşan sarkıkları başarılı şekilde tedavi etmekteyiz" diye konuştu.