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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:48

Esad ile muhalifler anlaştı

Suriye’de Esad ile muhaliflerin vardığı anlaşma kapsamında Yermük Kampı’nda bulunanlar İdlib’e gönderilecek.

Esad ile muhalifler anlaştı
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Suriye’de Esad ile muhaliflerin vardığı anlaşma kapsamında Yermük Kampı’nda bulunanlar İdlib’e gönderilecek.

Suriye’de Esad ve muhalifler arasında anlaşma sağlandı. Anlaşma kapsamında Yermük Kampı’nda bulunanlar 20 araç ile İdlib’e nakledilecek. Foe ve Kafriya köylerinde bulunan Esad yanlıları ise Esad kontrolündeki bölgelere gönderilecek. Yermük Kampı’ndan 425 kişinin tahliye edileceği öğrenilirken, aileler kamptan gruplar halinde ayrılacak. Foe ve Kafriya’dan tahliye edilecek 5 bin kişinin serbest bırakılması öngörülürken, ilk grubun bin kişi olacağı ifade ediliyor.

Öte yandan, anlaşma kapsamında İştebrak’ta kaçırılan 85 esir de serbest bırakılacak. Anlaşmanın Ramazan ayının başlarına kadar tamamlanması öngörülüyor.
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