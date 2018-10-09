Esenboğa havalimanı 13 milyon yolcuya hizmet verdi

Esenboğa Havalimanı 9 ayda 13 milyon yolcuya hizmet verdi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Eylül Ayı Havalimanı Uçak, Yolcu ve Yük İstatistiklerine göre Eylül ayında Ankara Esenboğa Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 1 milyon 148 bin 340, dış hat yolcu trafiği 222 bin 178, toplam yolcu sayısı ise 1 milyon 370 bin 518 oldu.

2018 yılı Eylül ayında Ankara Esenboğa Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 7 bin 778 oldu. Dış hatlar uçak trafiği bin 797 olmak üzere, toplam uçak trafiği 9 bin 575’e ulaştı. 2018 yılı Eylül ayında Ankara Esenboğa Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 12 bin 139 ton olarak gerçekleşti.

9 ayda 13 milyon yolcu, 93 bin uçak trafiği

2018 yılı Eylül sonu gerçekleşmelerine göre Esenboğa Havalimanı’ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 13 milyon 130 bin 191 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 8 artışla 93 bin 151’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 7 artışla 105 bin 987 tona ulaştı.