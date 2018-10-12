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12 Ekim 2018 Cuma 16:40

ESİM-SEN Genel Başkanı Sağlam: "111 bin yardımcı hizmetler sınıfı personeli mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor"

Emniyet Sivil Memurları Sendikası (ESİM-SEN) Genel Başkanı Ahmet Sağlam, 111 bin yardımcı hizmetler sınıfı personelinin öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının yapılarak yıllardır süren mağduriyetlerinin giderilmesini beklediğini ifade etti.

ESİM-SEN Genel Başkanı Sağlam: '111 bin yardımcı hizmetler sınıfı personeli mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor'
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Emniyet Sivil Memurları Sendikası (ESİM-SEN) Genel Başkanı Ahmet Sağlam, 111 bin yardımcı hizmetler sınıfı personelinin öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının yapılarak yıllardır süren mağduriyetlerinin giderilmesini beklediğini ifade etti.

ESİM-SEN Genel Başkanı Sağlam, kamu kurumlarında çeşitli unvanlarda görev yapan 111 bin yardımcı hizmetler sınıfı personelinin, bulundukları sınıftan kaynaklı birçok maddi ve manevi mağduriyet yaşadıklarından, hizmet sınıflarının değiştirilmesi suretiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklediğini söyledi. Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Sağlam, "Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin yükselebileceği kadrolara (mühendis, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur) kurumlar tarafından 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 2’nci maddesine rağmen genellikle ilk defa atama yoluyla personel alımına gidildiğinden ve kurumların periyodik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açmamalarından dolayı Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin eğitim durumları yeterli olsa dahi görevde yükselerek söz konusu unvanlara atanmaları pek mümkün olmamaktadır. Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükümet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; ‘Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması’ için çalışma yapılacağı kararının yer alması, YHS personelinin sınıf değişikliğine ilişkin beklentisini daha da arttırmıştır. Ancak aradan 13 yıl geçmiş olmasına rağmen bu konuda somut bir adım atılmamıştır.

111 bin Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının yapılarak yıllardır süren mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler" dedi.
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