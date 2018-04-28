Eski ampuller geri dönüştürülecek

Osmangazi Belediyesi, flüoresan ve ampul gibi insan sağlığı ve çevre için zarar teşkil eden 5. grup aydınlatma ekipmanları atıklarının toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Ticari...

Osmangazi Belediyesi, flüoresan ve ampul gibi insan sağlığı ve çevre için zarar teşkil eden 5. grup aydınlatma ekipmanları atıklarının toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Ticari İşletmesi (AGİD) ile protokol imzaladı.

Osmangazi Belediyesi, ağır metaller sebebiyle ciddi boyutlarda çevre kirliliğine sebebiyet veren ve insan sağlığı adına tehlike teşkil eden flüoresan ve ampul gibi aydınlatma ekipmanları atıklarının toplanması için önemli bir çalışmaya imza attı. Osmangazi Belediyesi ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Ticari İşletmesi arasında imzalanan protokol ile kullanım ömrü tamamlanmış aydınlatma ekipmanları Osmangazi Belediyesi ve AGİD iş birliğiylme toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

93 ton elektronik atık topladık

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Atık pil, bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar, kağıt ve katı atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için yürüttüğümüz çalışmaları en güzel şekilde sürdürüyoruz. Bu noktada Türkiye’de bir ilke imza atarak Katı Atık Toplama Merkezi’ni inşa ettik. 2008 yılından bu yana özellikle e-atıkların toplanarak ayrıştırılması noktasında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu atıkları toplayarak hem doğanın zarar görmesinin önüne geçiyoruz hem de geri dönüşüm ile ekonomimize kazandırıyoruz. Bugüne kadar 252 farklı noktada 93 ton elektronik atık topladık. Özel hazırlanan depolarda bu atıkları biriktirerek geri dönüşümü için ilgili yerlere gönderdik. Elektronik atıkların toplanmasını teşvik etmek adına da birçok çalışma yürütüyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Okullar Arası Elektronik Atık Toplama Yarışması’nı hayata geçirdik. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz yarışmalarda tüketicilere kaynağında ayrı toplama şuuru edinmelerine katkı sağlıyoruz” dedi.

Protokol hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “Bu protokol ile organik çöplerden ayrı, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde toplanması ve bertaraf edilmesi-geri dönüşüm çalışmalarını, eğitim faaliyetleri yapılmasını ayrıca belirtilmiş konularda planlama, uygulama, organizasyon ve belge tanzimine dair esas ve yükümlülükleri kapsar. Çalışmalar kapsamında AGİD tarafından temin edilen aydınlatma kutuları ilçemiz sınırlarında dağıtılacak ve tehlikeli olan bu atıkların kırılmadan çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ayrı toplanması sağlanacaktır. Doğayı ve insan sağlığını korumak adına bu tür çalışmalar büyük önem arz ediyor. Herkesi bu konuda hassasiyete davet ediyorum” diye konuştu.