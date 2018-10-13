Eski askeri araçlar, Off-Road yarışları için restore ediliyor

Ordulu tamirci, daha önce askeriyede kullanılan arazi araçlarını tamir ederek, Off-Road yarışlarında kullanılır hale getiriyor. Restore edilen araçlar daha sonra ardından satışa sunuluyor.

Ordu’da yaklaşık 40 yıldır tamircilikle uğraşan ve sanayi sitesinde dükkanı bulunan Turgut Karapestil, askeriyede kullanılan arazi tipi araçları ihale yoluyla satın alarak yeniliyor. Birçoğu tamamen kullanılmaz ve hurda olan araçları Makine Kimya Enstitüsünden temin ettiğini aktaran Karapestil, askeri birliği andıran deposunda araçlarını biriktiriyor. Zevkle yaptığı işi ile yıllık yaklaşık 30 tane arazi aracı sattığını belirten Karapestil, eski askeri araçların Off-Road tutkunları tarafından talep edildiğini ifade etti.

Babasının isteği ile bu mesleğe başladığını vurgulayan Karapestil, yaklaşık 40 yıldır askeri araçların restorasyonu ile uğraştığını anlattı. Bu araçları toplayıp topluma kazandırmak iyi ama bunun da bir zahmeti var. Parçalarını genellikle Makine Kimya Enstitüsünden bulup getirtiyoruz. Eskiden bu araçlar resmi dairelerden çıkıyordu, şu anda sivilde yok, biz de emniyetten veya askeriyeden çıkan araçları buluyoruz. Daha sonra bunları topluma kazandırmaya çalışıyoruz” dedi.

"Süspansiyonu rahat ve arazisi güçlü olduğu için, Off-Road yarışların tercih ediliyor”

Araçların, güçlü arazi ve rahat süspansiyon sistemi olduğu Off-Road ve köylüler tarafından tercih edildiğine dikkat çeken Karapestil, "Genellikle Off-Road düşkünleri tercih ediyor ama bizim köy kesimlerdeki insanlar da tercih ediyor. Eskiden sadece Ordu içi satış yapıyorduk, şimdilerde il dışına da satmaya başladık. Araçlar kullanışlı olduğu için tercih ediliyor. Biz de insanların zevkine göre yapıp veriyoruz. Bu araçların süspansiyonu rahat olduğu için Off-Road kullanımında tercih ediliyor. Makas yerine yaylı süspansiyon kullanıldığı için daha rahat oluyor. Arazi kabiliyeti de bayağı bir güçlü, yedek malzemesi bol, sıkıntısı olmuyor. Bazı araçlar gibi istediğin parçayı bulmakta zorlanmıyorsun” şeklinde konuştu.

“Bir aracın toplanması 3 ay kadar sürebiliyor”

Araçların, Makine Kimya Enstitüsünden neredeyse hurda bir biçimde çıktığını kaydeden Karapestil, "Bu araçların kaporta, boya, döşeme, elektrik ve diğer aksamları bayağı bir sınavdan geçiyor. Sıfır araç gibi bunları komple revizyondan geçiriyoruz. Bir aracın toplanması da yaklaşık 3 buçuk ay kadar sürebiliyor. Maliyet olarak da bir aracın toplanması 25 bin TL ile 30 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor. Şu anda araçları topladığımız fiyatlara satıyoruz. Şu anda bu şekilde ama ileriki zamanda bu araçların fiyatları yükselir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Askeri araçların boya işlerini yapan Arslan Uzun isimli boya ustası ise isteğe bağlı olarak askeri araçların kaporta ve boya işlerinin yapıldığını söyledi. Araçların elektrik ve döşeme onarımından sonra müşteriye teslim edildiğini dile getiren Uzun, “Bunların tamiri daha zor, her tarafı elden geçiyor. Bu araçların her tarafı elden geçmek zorunda. Müşteriye sıfır araç gibi teslim ediliyor" açıklamasında bulundu.