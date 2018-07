Eski eşinin kardeşini tüfekle vurup sakat bıraktı

Denizli’de eniştesinin sokak ortasında tüfekle ateş edip yaraladığı genç, ayağa kalkıp ailesine bakabilmek ve tedavi masraflarını ödemek için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, olay 4 Haziran Pazartesi günü Pamukkale İlçesi Topraklı Mahallesi 584 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Hamit Kara isimli şahıs, sabah saatlerinde arkadaşlarını havaalanına bıraktıktan sonra evine döndü. Arabasının evinin yakınına park edin Kara, evinin bulunduğu sokakta kardeşinin eski eşi G.C, ile karşılaştı karşılaştı. G.C ile burada bir süre sohbet eden Kara, sohbet sonrası evine gitmek üzere G.C’nin yanından ayrıldı. G.C ise yanında kimliği belirlenemeyen bir şahısla aracında bulunan tüfeği alarak tekrar Kara’nın yanına geldiği ve Kara’nın ayaklarına ateş ettiği iddia edildi. Topuklarından yaralanan Kara, vurulmanın etkisiyle yere düştü. G.C ve kimliği belirlenemeyen şahıs ise silahı tüfeği yan tarafta bulunan inşaat alanına atarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevridekiler durumu hemen 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kara’yı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Polis ekipleri ise G.C’nin karayı vurduğu silahı çevredekilerin yardımıyla bularak emniyete götürüldü. Kara’yı vurduğu iddia edilen G.C de Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yaşanan olay sonrası Kara ve ailesi hastane masraflarını karşılayamadıklarını belirtti. Tedavi sürecinde masrafların her geçen gün arttığını kaydeden aile hayırseverlerden yardım istedi.

“Önce “Nasılsın iyi misin?’ diye sordu sonra ateş etti”

Kardeşinin eski eşi tarafından tüfekle vurulduğunu ve tedavi masraflarını karşılayamadığını belirten Kara, “Eve geliyordum, arabamı park ettim eve gelirken eniştem karşıma çıktı. ‘Nasılsın, iyi misin?’ dedi. Biraz muhabbet ettikten sonra, arka tarafıma geçtikten sonra silahı getirdi. Getirir getirmez beni vurdu. Ondan sonra kaçtılar. Ben hastaneye yattım. Kardeşimin eski eşinden, eve gelirken tüfekle vuruldum. Hastane masraflarını karşılayacak durumum yok. Her geçen gün daha çok yüksek miktarda artıyor. Benim tek isteğim yardımseverlerden, ayağa kalkmak. Bana yardım ederlerse çok sevinirim, Allah razı olsun onlardan, yardım edenlerden. Hiçbir desteğim yok aileden, durumum belli” dedi.

Anne Armağan Kavsana (51) da, oğlunun yaşadıklarından ve tedavi sürecinden bahsederek şunları söyledi:

“Oğlum 4 Haziran’da vuruldu, sabah 7,5- 8 arası. Eski damadım tarafından pusu kurularak ayak bileğinden. Hastanelere götürdük, hastanelerde kaldı. Tedavisi için el mikro cerrahisini önerdiler, gittik 50 bin lira para istediler. Oğlumun masrafları çok aşırı, 23 yaşındadır. Biz karşılayamıyoruz elimizden geleni yaptık ama şu an masrafları çok aşırı. Aile bütçemiz el vermiyor, oğlum şu an işine gücüne gidemiyor. Evine bakan bir çocuktur. Çok mağdur duruma düştük, masrafları çok aşırı, tedavi görmesi lazım. El mikro cerrahisini sağlık karnesi karşılamıyor, özele giriyor. 35-40 bine yakın masrafımız oldu hala daha devam ediyor. Devletimden, herkesten yardım bekliyorum. Oğlumu hep beraber kurtaralım ne olursunuz. Özürlü kalmasın oğlum. Kimsenin canını acıtmadık şimdiye kadar. Her hafta ameliyatlara gidiyor, daha 6 ameliyatı var yapılacak. Ayakları sakat kalacak diye korkuyorum herkesten, hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Tedavisi olsun bu para toplansın oğlum yürüsün yine eski haline işine dönsün. Bu para toplansın, 40 bin toplansın çocuğum ayağa kalksın, çalışsın. Ne kiramızı ödeyebiliyoruz ne çocuğumun tedavisini yaptırabiliyoruz.”