Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
IHAAW150128-GEN/18-11-2017 - Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 18.11.2017 15:01:28 TSI NNNN
IHAAW150128-GEN/18-11-2017 - Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 18.11.2017 15:01:28 TSI NNNN
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