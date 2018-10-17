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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:23

Eski rektörlük binasının tadilatının uzamasına tepki

Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, Ardahan Üniversitesine ait eski rektörlük binasındaki yenileme çalışmalarına yaklaşık bir yıl önce başlandığını ve devam eden tadilatın gürültüsünden ve inşaatın oluşturduğu kirlilikten...

Eski rektörlük binasının tadilatının uzamasına tepki
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Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, Ardahan Üniversitesine ait eski rektörlük binasındaki yenileme çalışmalarına yaklaşık bir yıl önce başlandığını ve devam eden tadilatın gürültüsünden ve inşaatın oluşturduğu kirlilikten çevre halkının rahatsız olduğunu söyledi.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Milli Emlak Müdürlüğüne ait olan ve 8 yıl önce üniversiteye tahsis edilerek rektörlük binası olarak da kullanılan binanın tadilatına bir yıl önce başlandı. Yakın zamanda sürekli eğitim merkezi olarak hizmet edecek olan binada devam eden tadilatın bir türlü bitirilmemesi tepki görüyor.

Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, tadilatın çevre kirliliğine neden olduğunu ileri sürerek, "Kentimizde maalesef bu tür sorunlarla çok karşılaşıyoruz. Ardahan merkezde Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne ait bir binada yaklaşık bir aydan fazla bir süredir bir asansör çalışması yapılıyor. Ancak Fizikçi Rektör hocamızın fizik kurallarına aykırı bir asansör çalışmasını burada görüyoruz. Aylardır, haftalardır burası kapalı. Burayı yapan müteahhittin önce asansör direğini yaptığını ve daha sonra tekrardan sökülüp buranın kazıldığını görüyoruz. Bunun üniversiteye maddi açıdan zararını, işgal ve yolun kapanması, buradaki çevre kirliliği ile ilgili kesinlikle bir açıklama yapması gerekiyor. Kentin merkezinde olan bu yerin tadilatının neden bu kadar uzun sürdüğünü, bu konuyla ilgili kişilerin nasıl bir yaptırım yaptığını biz Ardahanlılar olarak öğrenmek ve bilmek istiyoruz, bu bizim en doğal hakkımız" dedi.

Tadilatın yaklaşık bir yıldır devam ettiğini söyleyen Taştan, "İnşaatın tadilatı yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Asansör ise önce dikildi, sonra yıkıldı ve orada çalışan bir işçi arkadaşımızın ayağı kırıldı ve canından olacaktı. Yani böyle talihsiz olaylarında yaşandığı, enteresan bir çalışmanın yapıldığı, Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir tadilat süreci geçiriyor burası. Tabi bu yol güzergahı vatandaşlarımızın çok sıkça kullandığı alan olduğu için insanlar da mağdur. Bu binanın bütün süreci ve duyarsızlık ile ilgili rektörlükten bir açıklama yapılmasını da talep ediyoruz" şeklinde konuştu.
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