Eski TBMM Başkanı Kahraman: “15 Temmuz bütün darbe girişimlerinden daha güçlüydü”

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz’un bütün darbe girişimlerinden daha güçlü olduğunu belirterek, Türkiye’nin bir dünya liderine sahip olduğunu söyledi.

Bolu’da Vuslat Platformunun Abant toplantısına katılan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz hain darbe girişiminin daha önceki darbelerin en güçlüsü olduğunu belirtti. Kahraman, “O gece cumhurbaşkanımız, ‘Hemen sizi 5 dakika içinde uluslar içi sahaya, 10 dakika içinde Yunan sahasına çıkartırım’ lafına kendine has üslubu içinde cevap vermeseydi, uysaydı ne büyük bir badire ile karşı karşıya kalacaktık. Çünkü hareket güçlüydü. 27 Mayıs’tan, 27 Şubat’tan, 21 Mayıs’tan güçlüydü. 9 Mart’tan, 12 Eylül’den güçlüydü. Bir piyon var. O kim ki o kadar organize yapacak. Bu kadar gücü bir araya getirecek. 160 ülkede okul idare edecek. Bankalar, yayınlar bilmem neler kuracak. Şimdi kalkıp zalim, ’Ben kullanıldım. Af dileyemem çünkü affın üzerine geçtim. Başkası kullanılmasın diye ikrar ediyorum’ dese hiç olmazsa hesap gününde bir sarılacağı yer olur. Onu da demiyor. O gece Cumhurbaşkanıma ulaşamadım, temas edemedik. Başbakanımızı bulamadık. Aynı hareketi yaptık. Birbirimizden habersiz alçaklar dedik. Ve muvaffak olamadılar. Allah korudu milletimizi. Bütün millet Cumhurbaşkanımızın daveti ile meydanlara çıktı. Tabii 251 şehidimiz var, gazilerimiz var. Onları rahmet ve minnetle tekrar analım” dedi.

“Cumhurbaşkanı dünya lideri”

Türkiye’nin dünya lideri olan bir lidere sahip olduğunu söyleyen Kahraman, “FETÖ haini Suriye’deki uçağı düşüren, havada iken pilot binbaşıyı öldürten, Rus büyükelçisini vurduran bu hain Rusya ile alakamızı kesip Amerika’nın önünde duracağız. Cumhurbaşkanımız bunu halletti ve çözdü. Bir dünya lideri var. Ben olacağım diyen. Osman’ın amcası. Gençler böyle olalım. Birbirimize girmeyelim. Bu demokrasinin pohpohlamaları bizi kalkıpta birbirimize düşman etmesin şu’cu, bu’cu dedirtmesin” ifadelerini kullandı.

“Türkiye 16 Nisan’da ray değiştirdi”

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla Türkiye’nin ray değiştirdiğini söyleyen Kahraman, “Dünya düzeni değişmez. Egemenler vardır, ezilenler vardır. Bir de ezilmekten kurtulmak isteyenler vardır. Değişimler ihtilaller ve büyük olaylarla oluyor. Malum İstanbul’un fethi bir çağın kapanıp bir çağın açılmasıdır. Büyük hadisedir. 1917 Rus ihtilali, Fransız ihtilali, İttihat Terakki’nin yaptığı o meşhur Abdulhamid’i düşürme hadisesi. Bunlar büyük hadiselerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir hadisesi de 16 Nisan 2017 tarihinde olmuştur. Türkiye ray değiştirmiştir. Türkiye makas değiştirmiştir. Yeni bir sisteme girmiştir. İkide bir devrilme, yıkma, güvensizlik bilmem ne parti arası alışverişler, pazarlıklar kalktı. Yok öyle şeyler. Bütün dünya ayağa kalktı. Sakın ha değiştirmeyin sisteminizi, değiştirmeyin, işlerine geliyor çünkü. İstikrarsız bir Türkiye değiliz. Geleceğimiz fevkalade ve dünya üzerinde büyük otoriteye sahibiz. Dünkü Türkiye değiliz, 1 milyon dolar için Lüksemburg’tan dilenen değiliz. Güçlüyüz. Biz varız” dedi.

Kahraman son olarak, dünyada birkaç kutup olduğunu ve Türkiye’nin de bu kutuplardan birisi olduğunu belirterek, Osmanlı Devleti’nin devrilmemesi halinde Osmanlı Devletler Topluluğu olabileceğini söyledi.