Eski Tunceli Milletvekili Musa Ateş için TBMM’de tören

Vefat eden 17. dönem Tunceli Milletvekili Musa Ateş için TBMM’de tören düzenlendi.

Vefat eden 17. dönem Tunceli Milletvekili Musa Ateş için TBMM’de tören düzenlendi.

92 yaşında hayata gözlerini yuman 17. dönem Tunceli Milletvekili Musa Ateş için Mecliste tören düzenlendi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, Ateş’in yakınları ve ailesi katıldı. Ateş’in özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Ateş, Ahmet Efendi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Musa Ateş, 1926 yılında Tunceli’de doğdu. Şair ve yazar Ateş, Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdürlüğü memurluğu ve komisyon raportörlüğü görevlerinde bulundu. 17. Dönem Tunceli Milletvekilliği yapan Ateş, evli ve 9 çocuk babasıydı.