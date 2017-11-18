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18 Kasım 2017 Cumartesi 14:31

Eski vali yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Denizli, Kayseri ve Tokat’ta vali yardımcılığı görevleri yapan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Burhanettin Çoşkun, yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eski vali yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
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Denizli, Kayseri ve Tokat’ta vali yardımcılığı görevleri yapan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Burhanettin Çoşkun, yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Burhanettin Coşkun, tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Coşkun için Denizli Valiliği önünde önce tören düzenlendi. Coşkun’un cenazesi Ulu Cami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Çakmak Mezarlığına toprağa verildi.

Emekli Vali yardımcısı Coşkun için düzenlene törene ve cenaze namazına, Denizli Valisi Hasan Karahan, vali yardımcıları, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü ve sevenleri katıldı.

Coşkun’un, 2001 yılında Tokat’taki görevinin ardından emekliye ayrıldığı öğrenildi.

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