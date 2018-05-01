Eskişehir’de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Eskişehir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Sıhhiye Meydanı’nda coşkuyla kutlandı.KESK, DİSK, TMMOB, Tabipler Odası’nın tertip ettiği etkinlik kapsamında Üniversite Caddesi’nde toplanan sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri,...

Eskişehir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Sıhhiye Meydanı’nda coşkuyla kutlandı.

KESK, DİSK, TMMOB, Tabipler Odası’nın tertip ettiği etkinlik kapsamında Üniversite Caddesi’nde toplanan sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, ellerindeki pankart, döviz ve afişlerle sloganlar atarak Sıhhiye Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş sırasında milletvekilleri ile sendika temsilcileri grubun içerisinde kol kola ilerledi. Burada önceden hazırlanan platforma çıkan tertip komitesi işçilerin bayramını kutladı. Ardından çalınan marş ve şarkılara eşlik eden işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü coşkulu bir şekilde kutladı.

“Bu bayramı kutlamak çok büyük bir onur”

Küba işçi sınıfının selamlarını getirdiğini vurgulayan Küba Büyükelçisi Luis Amaros Nunez, “İşçi bayramı olan bugün burada olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Küba’da da gün boyu işçiler bayramı kutluyorlar. Dünyanın her yerinde bugün 1 Mayıs bayramı ve benim için de burada sizlerle birlikte bu bayramı kutlamak çok büyük bir onur. Bu önemli günde Küba işçi sınıfının selamlarını sizlere getirdim” ifadelerini kullandı.

“Türkiye işçi sınıfına selam olsun”

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu adına selamlarını ileten Eğitim - Sen Eskişehir Şube Örgütlenme Sekreteri Nazım Yılmaz, “Bu ülkenin güzelliklerini yaratan Türkiye işçi sınıfına selam olsun. Bugün ülkemizin dört bir yanında OHAL ve KHK’lara karşı direnen emekçilere selam olsun. Bizler biliyoruz ki bu karanlığın bir aydınlığı var ve bu aydınlık burada şu an Sıhhiye Meydanı’nda” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli bin polis alanlarda sıkı önlem aldı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı bomba imha uzmanları ve çevik kuvvete bağlı arama köpekleri, apartman aralarını ve çevreyi titizlikle aradı. Büyük bir coşkuyla kutlanan 1 Mayıs, olaysız şekilde sona erdi.

Etkinliğe; Küba Büyükelçisi Luis Amaros Nunez, Eskişehir Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyeleri Başkanları, CHP Eskişehir milletvekilleri Gaye Usluer, Utku Çakırözer, Cemal Okan Yüksel, çeşitli sendika ile sivil toplum örgütleri üyeleri ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.