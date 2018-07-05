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05 Temmuz 2018 Perşembe 12:55

Eskişehir’de sürpriz evlenme teklifi

Eskişehir’de bir süredir beraber olduğu sevgilisine evlenme teklifi etmek için sürpriz hazırlayan genç âşık, kız arkadaşını şaşkınlık ve sevince boğarken, görenlere de duygusal anlar yaşattı.İsmet İnönü-1 Caddesi’nde arkadaşlarıyla...

Eskişehir'de sürpriz evlenme teklifi
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Eskişehir’de bir süredir beraber olduğu sevgilisine evlenme teklifi etmek için sürpriz hazırlayan genç âşık, kız arkadaşını şaşkınlık ve sevince boğarken, görenlere de duygusal anlar yaşattı.

İsmet İnönü-1 Caddesi’nde arkadaşlarıyla birlikte kız arkadaşı Nazlıcan Avcı’ya evlenme teklifi etmek için sürpriz hazırlayan Ulaş Çakal, arkadaşlarının yardımı ile bir pankart hazırladı. Kız arkadaşının sürprizin hazırlandığı yere gelmesini sağlayan gence yoldan geçenler de eşlik etti. Kısa süre içinde toplanan kalabalık meraklı bekleyişlerle anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarını hazır tutarken ilgiyle izlendi.

Kimse ne olduğunu anlayamadı

Dakikalar sonra gelen genç kız kendisini bekleyen kalabalığı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Elinde çiçeklerle kendisini karşılayan erkek arkadaşını görünce sürprizin farkına varan Avcı, göz yaşlarına hâkim olamadı. Meşale ve maytaplar eşliğinde cebinden yüzüğü çıkartan Ulaş Çakal, sevgilisinin önünde diz çökerek evlenme teklifini etti. Bir süre şaşkınlığını gizleyemeyen Nazlıcan Avcı, teklif karşısında ‘Evet’ cevabını vererek erkek arkadaşı ile sarılıp sevinçlerini paylaştı. Yaşanan romantik olayın ardından çevredekiler ise alkış ve ıslıklarla genç çiftin mutluluklarına şahitlik ederek mutluluklar diledi.
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