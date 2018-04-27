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27 Nisan 2018 Cuma 15:58

Eskişehir’deki Kazan Tatarları Cumhurbaşkanı ile Minnihanov

Eskişehir Kazan Tatarları Derneği yöneticileri, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov ile İstanbul’da bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Minnihanov, İstanbul’da gerçekleşen Türkiye-Tataristan iş formunda Eskişehir Kazan Tatarları Derneği...

Eskişehir'deki Kazan Tatarları Cumhurbaşkanı ile Minnihanov
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Eskişehir Kazan Tatarları Derneği yöneticileri, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov ile İstanbul’da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Minnihanov, İstanbul’da gerçekleşen Türkiye-Tataristan iş formunda Eskişehir Kazan Tatarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Vedat Doğu ve Ferit Tanatar’ı kabul etti. Karşılıklı sohbet havasında geçen görüşmede dernek yöneticileri, kendilerini kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov’a teşükker ettiler. Yönetim Kurulu üyesi Vedat Doğu, Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov, üzerinde Kazan Tatarlarının arması ve Türk bayrağı olan plaketi sunduktan sonra, Kazan Tatarlarının yaşadığı Çifteler ilçesinin Osmaniye köyündeki cami ve ve okul binasının Tatar mimarisine göre yeniden yapılmasını istedi.

Talebin yerine getireliceğini belirten Minnihanov ise Türkiye’de kendi milletteşlerini görmekten dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.
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