Eskişehir’e ilk yazlık cami yapılıyor

Eskişehir’de bir ilk olacak yazlık caminin yapılması için çalışmalar başladı.Sivrihisar’da bulunan Kılıç Mescidi, yıllar önce çıkan yangında yok oldu. 850 yıllık tarihten geriye sadece minare kalırken, çevresindeki meydanın düzenlenmesi...

Eskişehir’de bir ilk olacak yazlık caminin yapılması için çalışmalar başladı.

Sivrihisar’da bulunan Kılıç Mescidi, yıllar önce çıkan yangında yok oldu. 850 yıllık tarihten geriye sadece minare kalırken, çevresindeki meydanın düzenlenmesi için ilk adım atıldı. Sivrihisar Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar 3 aya kadar sonlanacakken, Başkan Yüzügüllü projenin detaylarını paylaştı. Yazın vatandaşların rahat bir şekilde ibadet edecekleri alanın oluşturulacağını kaydeden Başkan Yüzügüllü, projenin Eskişehir’de bir ilk olduğunu söyledi.

"Yazın vatandaşlarımız o meydanda ibadetlerini yapabilecekler"

Sivrihisar’ın her zaman ilklere sahne olduğundan söz eden Başkan Yüzügüllü, "Görmüş olduğunuz tek minaremiz neredeyse 850 yıl kadar tarihi var. Önceden bir camisi de varmış. O dönemde çıkan bir yangında cami yanıyor ve minaresi kalıyor. Hatta bugünkü Ulu Cami’nin minberi de o Kılıç Mescidi dediğimiz camiden taşınıyor. Caminin tarafında kalan yere Yoğurt Pazarı diyorduk. Orada bir düzenlemeye gittik. Minaremizi koruma altına almanın yanında o bölgeyi de açık havada namaz kılınabilecek şekilde düzgün bir hale getiriyoruz. Bu da Eskişehir’de bir ilk olacak. Sivrihisar her yönüyle zaten ilklere sahne olan bir ilçe. Şu anda projeye başladık, nasip olursa 3 aylık bir süre zarfında tamamlayıp çıkmayı düşünüyoruz. Yazın vatandaşlarımız o meydanda ibadetlerini yapabilecekler inşallah" dedi.