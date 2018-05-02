GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:49

Eskişehir’e ilk yazlık cami yapılıyor

Eskişehir’de bir ilk olacak yazlık caminin yapılması için çalışmalar başladı.Sivrihisar’da bulunan Kılıç Mescidi, yıllar önce çıkan yangında yok oldu. 850 yıllık tarihten geriye sadece minare kalırken, çevresindeki meydanın düzenlenmesi...

Eskişehir'e ilk yazlık cami yapılıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Eskişehir’de bir ilk olacak yazlık caminin yapılması için çalışmalar başladı.

Sivrihisar’da bulunan Kılıç Mescidi, yıllar önce çıkan yangında yok oldu. 850 yıllık tarihten geriye sadece minare kalırken, çevresindeki meydanın düzenlenmesi için ilk adım atıldı. Sivrihisar Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar 3 aya kadar sonlanacakken, Başkan Yüzügüllü projenin detaylarını paylaştı. Yazın vatandaşların rahat bir şekilde ibadet edecekleri alanın oluşturulacağını kaydeden Başkan Yüzügüllü, projenin Eskişehir’de bir ilk olduğunu söyledi.

"Yazın vatandaşlarımız o meydanda ibadetlerini yapabilecekler"

Sivrihisar’ın her zaman ilklere sahne olduğundan söz eden Başkan Yüzügüllü, "Görmüş olduğunuz tek minaremiz neredeyse 850 yıl kadar tarihi var. Önceden bir camisi de varmış. O dönemde çıkan bir yangında cami yanıyor ve minaresi kalıyor. Hatta bugünkü Ulu Cami’nin minberi de o Kılıç Mescidi dediğimiz camiden taşınıyor. Caminin tarafında kalan yere Yoğurt Pazarı diyorduk. Orada bir düzenlemeye gittik. Minaremizi koruma altına almanın yanında o bölgeyi de açık havada namaz kılınabilecek şekilde düzgün bir hale getiriyoruz. Bu da Eskişehir’de bir ilk olacak. Sivrihisar her yönüyle zaten ilklere sahne olan bir ilçe. Şu anda projeye başladık, nasip olursa 3 aylık bir süre zarfında tamamlayıp çıkmayı düşünüyoruz. Yazın vatandaşlarımız o meydanda ibadetlerini yapabilecekler inşallah" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku