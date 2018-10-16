Eskişehir’in mobilya sektörü uluslararası alanda

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyelerinin tanıtımı ve yeni pazarlara açılmasını sağlamak için fuar çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda Intermob Uluslararası Mobilya Yan Sanayi ve Ahşap Teknolojisi Fuarı’nda ESO üyelerinin tanıtımı...

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyelerinin tanıtımı ve yeni pazarlara açılmasını sağlamak için fuar çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Intermob Uluslararası Mobilya Yan Sanayi ve Ahşap Teknolojisi Fuarı’nda ESO üyelerinin tanıtımı gerçekleştirildi. Fuar içerisinde bir çok firma ile ihracat konusunda görüşmeler ve 2B2 denilen ikili iş görüşmeleri yapıldı. İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde 13-17 Ekim tarihleri arasında yapılan fuara ESO bir stantla katıldı. Fuarda mobilya, mobilya yan sanayi ve ahşap teknolojileri konusunda üretim yapan ESO üyesi firmalarının ürünleri de yer aldı.

Ahşap, orman ürünleri ve mobilya sektörlerinin en son modellerinin yanı sıra, mobilya yan sanayi firmalarının ürün ve hizmetlerini sergilediği, yerli ve yabancı ziyaretçi açısından etkili bir pazar ve iş birlikleri fırsatı sunan Intermob Fuarı sektörün en önemli buluşma noktalarının başında geliyor.