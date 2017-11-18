Esrarengiz canlının cinsi tespit edildi

Sivas’ın Zara ilçesinde görülen ve şaşkınlık oluşturan, ördek gagalı fareye benzeyen canlının cinsi tespit edildi.

Sivas’ın Zara İlçesi’nde geçtiğimiz ay seracılık yapan Cengiz Oğuzhan (42), serasının çevresinde çalışma yaparken toprağın altından çıkan minik, fareye benzer ama ördek gagası gibi gagası bulunan canlılarla karşılaştı. Canlıları cep telefonu ile görüntüleyen Oğuzhan, incelenmek üzere numune almak istediğinde ise canlıları bir daha göremedi. Şaşkınlık ve merak uyandılar canlı türü ile ilgili Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı tarafından inceleme başlatıldı. Başlatılan incelemede ilginç canlının Suncus cinsi olduğu anlaşıldı. Ancak türü tespit edilemedi.

Sulak iklimlerde yaşıyor.



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Suncus cinci olan ve sulak iklimde yaşayan canlının Sivas’a nasıl geldiği ise tespit edilemedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Biyolog Mahir Yıldırım, “Cinsi suncus ama türünü halen tespit edemedik. Cüce sivri fare olarak adlandırılıyor. Nemli alanlarda yaşıyor. Yayılış alanı geniş olsa de nadir görülen bir canlı. Ben hayatımda hiç görmedim. Sadece yapılan haberle karşılaştım. Nemli yerlerle yaşıyor. Sivas ise kurak bir iklim. Çok küçük bir canlı. En fazla 5 santimetre boyuna kadar büyüyebiliyor. Sadece birkaç gram ağırlığında oluyor. Çok küçük bir canlı olduğu için nadir görülüyor olabilir" dedi.