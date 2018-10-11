Etiyopya-Eritre sınırı binlerce aile bir araya getirdi

Etiyopya ile Eritre arasındaki sınır kapısı açıldıktan sonraki bir ay içinde binlerce aile burada bir araya geldi.Etiyopya ve Eritre’yi birbirine bağlayan Debay Sima-Burre Sınır Kapısı 20 yıl sonra yeniden 11 Eylül’de araç geçişlerine...

Etiyopya ile Eritre arasındaki sınır kapısı açıldıktan sonraki bir ay içinde binlerce aile burada bir araya geldi.

Etiyopya ve Eritre’yi birbirine bağlayan Debay Sima-Burre Sınır Kapısı 20 yıl sonra yeniden 11 Eylül’de araç geçişlerine açılmıştı. Sınır kapısının açılmasından bu yana 10 binin üzerinde insan sınırdan geçti. Birçok aile akrabalarıyla buluşmak, birçok göçmen ise yeni bir hayat için Etiyopya sınırını geçti.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Ülke Direktörü Stine Paus, "Tarihi sınırın yeniden açılmasından bu yana, bir aydır barışın meyvelerini alıyoruz. Çatışmalar yüzünden 20 yıldır bölünmüş aileler tekrar bir araya gelip kutlamalar yapıyor. Her geçen gün daha fazla insan sınırı geçtikçe sınır kasabalarında ticari canlılık artıyor" dedi.

Aileler duygusal anlar yaşıyor

Debay Sima-Burre sınır kapısının yeniden açılmasıyla 20 yıl sonra Etiyopya’ya giderek akrabalarıyla bir araya gelen aileler tekrar bir araya gelmenin sevinciyle duygusal anlar yaşıyor. Sınırı geçen Eritrelilerin yüzde 83’ü aile üyeleriyle yeniden bir araya gelebildiklerini söyledi.

Sınır kapısı açıldıktan sonra Eritre yönüne geçişler de yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Çok sayıda araç içlerinde mallarla Eritre’nin başkenti Asmara’ya giderken, Etiyopyalı tüccarlar ve Eritreli ziyaretçiler için ticarette canlılık başlıyor.

Sınırı geçenlerin sayısı giderek artıyor

İki ülke arasındaki sınır 11 Eylül’de resmen yeniden açılmıştı. Geçen bir ay süre zarfında Eritre tarafından sınırı geçenler günde 53’ten 390 kişiye yükseldi. Gelen ailelerin çoğu ya akrabalarıyla Etiyopya’da kalmak ya da Avrupa’da veya başka ülkelerde olan ailelerinin yanına gitmeyi planlarken, geri kalanlar ise Eritye’deki evlerine geri dönmeyi düşünüyor.

Sınır, her iki yönde de serbest dolaşım için açıkken, Etiyopya hükümet ajansı ARRA, giderek sayıları artarak gelen mültecileri kabul ve kayıt ediyor. Sığınmacıların artması nedeniyle, varış noktaları artmış olduğundan kabul merkezleri kalabalıklaşırken, mülteci kamplarında kalanlar için yiyecek, barınak ve temiz su ihtiyacı artıyor.