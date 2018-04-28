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28 Nisan 2018 Cumartesi 19:58

Eurasia Airshow’da Türk Yıldızları’ndan muhteşem gösteri

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Eurasia Airshow’un halk gününde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları muhteşem bir gösteri sundu.

Eurasia Airshow'da Türk Yıldızları'ndan muhteşem gösteri
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Eurasia Airshow’un halk gününde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları muhteşem bir gösteri sundu.

Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde açılan sivil ve askeri havacılık otoritelerinin yer aldığı Eurasia Airshow’da halk günü düzenlendi. İlginin yoğun olduğu fuarda ziyaretçiler yaklaşık 35 derece sıcak havaya rağmen dev uçakları görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı fuarda ziyaretçiler hem uçak standlarını hem de statik sergileme alanındaki uçaklara ilgi gösterdi. Alandaki birbirinden renkli uçak ve helikopterle ziyaretçiler gün boyu fotoğraf çekimi yaptı. Çeşitli gösteriler ise ilgiyle izlendi. Günün son gösterisini ise Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları yaptı. Yaklaşık 35 dakika uçan NF-5 tipi süpersonik 7 savaş uçağının gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Gösterinin sonunda vatandaşlar, "Türk Yıldızları"nı dakikalarca alkışladı.
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