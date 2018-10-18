Ev hanımıydı, iş kadını oldu

Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Hacer Tekeli, aldığı devlet desteği ile iş kurdu. Yıllarca ziraat mühendisi olan eşi Tekin Tekeli’ye yardım eden ve bu süreçte işi öğrenen Hacer Tekeli, şimdi Germencik’te kendi işini kurup eşinin de patronu oldu. 25’i kadın 31 kişiye iş veren Tekeli, kadınların isterse her türlü zorluğu aşabileceğini söyledi.

Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Hacer Tekeli, aldığı devlet desteği ile iş kurdu. Yıllarca ziraat mühendisi olan eşi Tekin Tekeli’ye yardım eden ve bu süreçte işi öğrenen Hacer Tekeli, şimdi Germencik’te kendi işini kurup eşinin de patronu oldu. 25’i kadın 31 kişiye iş veren Tekeli, kadınların isterse her türlü zorluğu aşabileceğini söyledi.

Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Moralı köyünde kurulan 2 milyon 500 bin TL’lik meyve paketleme tesisi törenle hizmete açıldı. Tesislerde paketlenen bölgenin meyveleri, başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilmeye başlandı.

Ev hanımı iken iş kuran girişimci Hacer Tekeli, kurdukları tesiste Aydın ve İzmir bölgesinde yetişen elma, mandalina, portakal, nar, ayva ve benzeri meyvelerin paketlemesini son teknoloji ile yaparak ihraç ettiklerini belirtti. Aylık 5 bin ton meyve paketlemeyi hedefleyen Tekeli, kurduğu tesiste 25’i kadın 31 işçiye de istihdam sağladı.

“Aylık 5 bin ton meyve paketlemeyi hedefliyoruz”

Çiftçilere destek amaçlı kurdukları tesisin açılışını yapmaktan büyük sevinç duyduğunu belirten Hacer Tekeli, “Ev hanımıydım. Ziraat mühendisi olan eşimle birlikte bahçelere gide gele bu işe merak sardım. Ev kadınıyken iş kadını oldum. Kadın girişimci olarak devletin ilgili kurumlarına başvuru yaptım. Yüzde 50 hibe desteği ile projemiz kabul edildi. 2 milyon 500 bin TL’ye bize mal olan tesisin 1 milyon 250 bin TL’si hibe oldu. Kurduğumuz bu tesiste paketleme yapılacak olan narenciyeleri Ukrayna ve Rusya’ya ihracat yapacağız. Aylık 3 bin ton garanti ama biz aylık 5 bin ton gibi bir hedef koyduk. Ürünler bahçeden geldiği giri yıkanıp temizlendikten sonra özellikle bayanların çalışacağı kısımda elle büyüklüğüne göre ayrılırken el değecek. Daha sonraki işlemin tamamını makineler yapıyor. Kasalarla üzerlerine markaları basıldıktan sonra yurt dışına gönderiyoruz. Tesiste 25’i kadın, 6’sı erkek olmak üzere 31 kişi istihdam edilecek” dedi.