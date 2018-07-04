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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:21

Evin küçük çocuğu istedi, belediye seferber oldu

Denizli’nin Bala Mahallesi’nde gittikleri evin temizliğini yapan Sarayköy Belediyesi ekipleri, evin küçük çocuğunun isteği üzerine önce sarma sardı, sonra hamur yoğurup ekmek yaptı.Sarayköy Belediyesinin başlattığı ‘evde temizlik hizmeti’...

Evin küçük çocuğu istedi, belediye seferber oldu
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Denizli’nin Bala Mahallesi’nde gittikleri evin temizliğini yapan Sarayköy Belediyesi ekipleri, evin küçük çocuğunun isteği üzerine önce sarma sardı, sonra hamur yoğurup ekmek yaptı.

Sarayköy Belediyesinin başlattığı ‘evde temizlik hizmeti’ projesi kapsamında, yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Ekipler, Bala Mahallesi’nde temizliğe gittikleri evde 50 yaşındaki babasıyla birlikte yaşayan öğrenci M.T.’nin isteklerini geri çevirmedi.

Ekipler, küçük çocuğun isteği üzerine önce sarma sardı, sonra yemek pişirdi. Ardında evin bahçesinde ateş yakan görevliler, hamur yoğurup ekmek yaparak küçük çocuğun isteğini yerine getirdiler.
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