Evlilikte 50.yılını kutlayan çiftler gençlere mesaj verdi

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, evlilikte 50 yılını geride bırakan çiftleri evinde ziyaret ederek, ailelere uzun ve sağlıklı bir ömür dileğinde bulunuyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanan ‘Aile Olmak Zor Değil’ projesi kapsamında, yaşlı çiftlere evlerinde ziyarette bulunarak hem tebriklerini iletiyor, hem de kendileri için özel olarak hazırlanan hediyeleri takdim ediyor. ‘Kutlu Yolda Mutlu Aile, Mutlu Toplum’ sloganıyla hayata geçirilen ‘Aile Olmak Zor Değil’ projesi kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, şehir merkezinde evliliklerinde 50 yılı geride bırakan Halil İbrahim ve Behiye Berk çiftini eşi Derya Seçen ile birlikte ziyaret ederek, çiftlerin kısa hayat hikayesi ve eski fotoğraflarının yer aldığı kitapçıkla birlikte, içerisinde Kur’an-ı Kerim, Türk Bayrağı, tebrik belgesi ile çeşitli hediyelerin olduğu armağan kutusunu da hediye etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen burada yaptığı açıklamada, “Bu yıl da 19 ailemizi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünde ki arkadaşlarımız tespit ettiler. Bugün İbrahim amca ve Behiye teyzeye misafir olduk. Onlar da 50.yıllarını devirmişler. Huzurlu, mutlu bir şekilde bugünlere kadar gelmişler. 4 tane çocukları 11 tane torunlarıyla bugünlere gelmişler. Tabi hayat hikayelerini anlattılar. Yokluk, kıtlık, zorluklar içerisinde şuanda Halil amca emekli ama hiçbir zaman yerinmemişler, hiçbir zaman birbirlerine kötü günlerinde, iyi günlerde hep birbirlerine destek olarak bugünlere kadar gelmişler. Gerçekten güzel bir hikayeleri var. Amacımız eşim ile birlikte aile büyüklerimizi hem ziyaret edelim bir hediye sunalım diye geldik. Evlerine misafir olduk. Bundan sonraki hayatlarının da daha bereketli olmasını Allah’tan dilerim” diye konuştu.

Yarım asırlık çiftten gençlere mesaj

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’in ziyaret etti Halil İbrahim- Behiye Berk çifti burada evliliklerinin nasıl bugünlere geldiğini anlatırken gençlere de sevgi ve saygı ikisi bir arada olduktan sonra evlilik yürür mesajını verdi. 71 yaşındaki Halil İbrahim Berk açıklamasında, “Biz bu yıl 52.yılımızı devirdik. Gençler böyle aileleri ile daha iyi sohbet etsinler. Birbirlerini kırmasınlar. Gençler tartıştığı zaman lütfen bir süre dışarı çıksın ve o siniri geçsin. Zaten bir süre sonra o siniri gider ailelerimize sahip çıkalım” dedi. 65 yaşındaki Behiye Berk ise açıklamasında, “Ben de evlilikte saygı, sevgi ve hürmet olmalı ben bunu diyorum. Saygı sevgi ikisi bir arada olursa evlilik yürür” şeklinde konuştu.