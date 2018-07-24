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24 Temmuz 2018 Salı 13:32

Evrim’i en son gören 1,5 yaşındaki kardeşi Sati, yengesine emanet

Tokat’ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ın küçük kız kardeşi 1,5 yaşındaki Sati Atış’a annesinin tutuklanmasının ardından yengesi bakıyor.Tokat’ın Turhal ilçesi Yenisu yaylasında kayıp olarak aranan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ın...

Evrim'i en son gören 1,5 yaşındaki kardeşi Sati, yengesine emanet
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Tokat’ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ın küçük kız kardeşi 1,5 yaşındaki Sati Atış’a annesinin tutuklanmasının ardından yengesi bakıyor.

Tokat’ın Turhal ilçesi Yenisu yaylasında kayıp olarak aranan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ın gözaltına alınan babası Burhan Atış ile annesi Dilek Atış çelişkili ifadeler verdiği gerekçesiyle sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı. Gece saatlerinde anne ve babası cezaevine gönderilen Sati Atış’a ise yengesi Dilek Atış bakıyor. Burhan Atış’ın kardeşi Niyazi Atış’ın eşi Dilet Atış, 4 çocuğuyla birlikte Sati’ye gözü gibi bakıyor.

Evrim’e de çocuğu gibi annesinin işi olduğu zaman baktığını ifade eden Dilek Atış, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Sati’nin annesini sorduğunu ve cevap vermekte zorlandığını dile getiren Dilek Atış, "Geceleri hiç durmuyor. ’Anne baba’ diye bağırıyor. Arada annen geliyor diyorum camdan dışarılara bakıyor. Bir haftadır Sati’ye ben bakıyorum. Yoğurt yemeyi seviyor" diye konuştu.

Evrim’i son kez gören o olmuştu

Tokat’ta 14 gündür kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ı annesinin iddiasına göre en son henüz konuşamayan 1,5 yaşındaki kardeşi görmüştü. Anne Dilek Atış, "Küçük kızım konuşabilse her şeyi anlatırdı" diye açıklamalarda bulunmuştu.
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