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21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:59

Evrim’in kaybıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Tokat’ın Turhal ilçesi Yenisu köyünde 11 gündür haber alınamayan Evrim’in annesi, babası ve amcası gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde 10 Temmuz’da kaybolan Evrim Atış’la ilgili bugüne...

Evrim'in kaybıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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Tokat’ın Turhal ilçesi Yenisu köyünde 11 gündür haber alınamayan Evrim’in annesi, babası ve amcası gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde 10 Temmuz’da kaybolan Evrim Atış’la ilgili bugüne kadar bir bulguya rastlanmadı. Olayı derinleştiren özel ekip aileden 5 kişiyi ifadeye aldı. Babaanne Sati Atış ile komşuları Ali Hin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemlerinin ardından köylerine dönerken, anne Dilek Atış, baba Burhan Atış ile amca Niyazi Atış gözaltına alındı.

İfade verdikten sonra köye döndüğünü ifade eden Ali Hin, anne, baba ve amcanın işlemlerinin devam ettiğini kaydetti. Babaanne Sati Atış da ifade verdikten sonra akşam saatlerinde köyüne döndüğünü oğulları ve gelinin ifade işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.
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