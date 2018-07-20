GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 19:23

Evrim’in kaybolduğu çadırın çevresindeki gübrelik kepçe ile kazılarak arandı

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında Evrim’in kaybolduğu çadır etrafındaki gübrelik kepçe yardımı ile arandı.Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz’da kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim...

Evrim'in kaybolduğu çadırın çevresindeki gübrelik kepçe ile kazılarak arandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında Evrim’in kaybolduğu çadır etrafındaki gübrelik kepçe yardımı ile arandı.

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz’da kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ı arama çalışmaları kapsamında duyum alan Jandarma ekipleri köy mezarlığında gece yaptığı çalışmaların ardından yaylada da arama yaptı. Minik Evrim’in kaybolduğu çadırın etrafındaki hayvan gübrelerinin biriktirildiği alan kepçe ile arandı. Komandoların da kazma kürekle yaptığı arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı.

Evrim’in ailesinin ifadesi alınıyor

Öte yandan Evrim’in babası Burhan Atış, annesi Dilek Atış, babaannesi Sati Atış amcası Niyazi Atış ile birkaç akrabasının Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesine başvurulduğu, ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku