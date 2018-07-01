Eylül için eylem yapan kadınlar, tabut taşıyıp idam istedi

Siirt’te AK Parti Kadın Kolları öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, öldürülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara için temsili tabut taşıyıp, idam istedi.

Siirt’te, bir grup kadın, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaçırılıp, öldürülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara için toplanarak, basın açıklaması yaptı. Güres Caddesi Sancaklar Okulu önünde toplanan kadınlar, Eylül’ün fotoğraflarının yer aldığı afişleri açtı. Eylül için temsili tabut da taşıyan kadınlar, yanlarında getirdikleri oyuncak bebekler tabutun önüne bıraktı. Kadınlar adına açıklama yapan Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz, oyun çağındaki minicik Eylül’ü hunharca katleden zihniyetlerin toplumda yaşama hakkının olmadığını belirterek, bu tür cezaları için idam getirilmesi talebinde bulunduklarını belirtti. Temiz, "Bu zulmün özrü yok, kısası var ve olmalı da. Bugün burada AK Parti Kadın Kolları ve sivil toplum kuruluşları olarak Eylül bebeğimizin sesi olmaya geldik ve sadece sessiz kalacağız. Bu saatten sonra kısasın gündeme gelmesini, idamın gündeme gelmesini istiyoruz. Eylül’ün tabutunu (temsili) yapıp evden getirdiğimiz bebekleri buraya bıraktık, sessiz olacağız" dedi.

Etkinliğe katılan bir kadın da bu tür canilerin mutlaka ibreti alem için idam edilmesi gerektiğini söyledi.

Kadınların eylemine caddede toplanan erkekler de destek verdi. Etkinlik, temsili tabut önünde Fatiha okunmasının ardından sona erdi.