Eylül ve Leyla cinayetlerine tepki için toplandılar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir grup vatandaş Ağrı’da öldürülen 4 yaşındaki Leyla ve Ankara’da öldürülen 8 yaşındaki Eylül cinayetlerine tepki amacıyla toplandı.

Kdz. Ereğli ilçesinde Ağrı’da 15 Haziran günü kaybolduktan sonra geçtiğimiz günlerde cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ve Ankara’da kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetlerine tepki amacıyla gösteri düzenlendi. Gizem Dinçel ve arkadaşlarının sosyal medya üzerinden yaptığı çağrısı üzerine Atatürk Anıtı önünde saat 19.30’da toplanan vatandaşlar çocuk istismarı ve cinayetlerini işleyen kişiler için idam yasasının çıkarılmasını istedi.

Çocuk istismarı ve cinayetlerine tepki gösteren sloganların yazıldığı dövizleri taşıyan çocuklar ve kadınlar havaya siyah balonlar bıraktı.

Etkinliği düzenleyen Gizem Dinçel, insanlık dışı bu olayların önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Dinçel konuşmasında “Burada toplanan insanlar siyasi ve kurumsal kimliklerinden bağımsız olarak buradalar. Unutulmak üzere olan insanlığımızı hatırlamak için buradalar. Bizler yaşanan bu acılara artık sessiz kalamadık. Bu alçaklığa sesimizi çıkarmak zorundaydık ve çıkardık da. Bugün bu konuları konuşuyor ve üzülüyor olmamız utanç vericidir. Burada tüm annelere ve öğretmenlere seslenmek istiyorum. Çocuklarınızı iyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir avukat olsunlar diye yetiştirmeyiniz. Çocuklarınızı gönlü ve ruhu güzel olarak yetiştiriniz. Küçükleri sevmeyi büyükleri saymayı öğretin. Adaleti öğretin ve sözlerimi uzatmadan söyleyebileceğim tek şey, bu bakışları unutmayın Türkiye” ifadelerine yer verdi.

Gün geçtikçe olayın ciddiyetinin arttığını ifade eden Kdz. Ereğli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Tarkan Adik, kanun çıkarılması gerektiğini belirtti. Adik, “Gün geçtikçe olayın rengi değişmeye başladı. Bu durumun kat sayısı yükselmeye başladı. Bu olay başka yöne doğru gidiyor. Biran önce gerekli kanunların çıkarılması ve biran önce uygulanması lazım” dedi.

Kdz. Ereğli Galatasaraylılar Derneği Başkanı Timur Şen ise sözün bittiği yerde olduklarını vurgulayarak gerekli kararname, hüküm, kanun ne ise biran önce çıkartılmasını ve bu olayların bir daha tekrarlanmamasını söyledi.

Gösteri yapılan konuşmalar ve havaya balonların bırakılmasının ardından sona erdi.