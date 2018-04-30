Eyüp Sultan Camisi’nde Berat Kandili coşkusu

Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlar akşam namazının ardından Eyüp Sultan Camisi’ne akın etti. Bazı vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken, bazı vatandaşlar da Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrine gelerek bol bol dua etti.Berat...

Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlar akşam namazının ardından Eyüp Sultan Camisi’ne akın etti. Bazı vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken, bazı vatandaşlar da Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrine gelerek bol bol dua etti.

Berat Kandili dolayısıyla İstanbullular, Eyüp Sultan Camisi’ne gelerek dua edip, Kuran-ı Kerim okudu. Vatandaşların akşam namazından sonra camiye akın etmesi ve huzur içinde ibadet etmesi kameralara yansırken, Eyüp Sultan Camisi’nin eşsiz güzelliği akşam ışıklandırmasıyla taçlandırıldı. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken, kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek bol bol dua etti.

“Bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum”

Kandil için Kastamonu’dan geldiğini belirten Alpaslan Duruneli, “Mübarek gece buraya nasip oldu, Kastamonu’dan geldim, iş için gelmiştim. Bu mübarek geceyi burada geçirmeme vesile oldu. Dua için geldik bütün ümmetin kandilini kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Bugün en mutlu günümüzdür”

Eyüpsultan’a arkadaşlarıyla geldiğini belirten Yusuf Peker de, “Bu güzel gecede Eyüpsultan’a geldik. Berat Kandilini bu güzel insanlarla hep birlikte idrak etmek için toplandık. Çok mutluyuz en mutlu günümüzdür bugün. Buraya arkadaşlarımla geldim, geçmişlerimize, dostlarımıza bol bol dua ettik” şeklinde konuştu.