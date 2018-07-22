Eyüpsultan 365 gün sporla buluşuyor

Eyüpsultan’da eğitimden spora hemen her alanda gerçekleşen projeler arasında spor okulları da bulunuyor. Bu okullar sayesinde gençler ve çocuklar yılın 365 günü aralıksız spor yapma imkanı buluyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçede özellikle gençlere ve çocuklara yönelik birçok projeyi hayata geçirdi. Bu projelerin arasında spor okulları da var. Başkan Remzi Aydın, yaz okulları ve yaz spor okullarının, Eyüpsultan Belediyesinin aslında bir geleneği haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Yaklaşık 10 branşta ve 5 farklı bölgede binlerce öğrencimizi ağırlıyoruz. Kamplarımızda, okullarımızda eğitimlere tabi tutuyoruz. Bugün itibariyle verilen rapora göre yaklaşık 6 bin civarında bir rakam ifade edilmiş. Gerçekten çok büyük bir sayı.”

Eğitimler çok geniş skalada veriliyor

Eğitimlerin çok geniş skalada verildiğini söyleyen Başkan Aydın, “Çocuklarımıza Kur’an ve siyer eğitimleri verdiğimiz gibi futbol, basketbol, tenis, golf gibi sportif eğitimler de veriyoruz. Çocuklar yüzme eğitimlerinden moral motivasyon, kişilik geliştirmeye yönelik seminerlere kadar çok geniş bir skalada eğitim alıyor. Yine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları çocuklarımıza internet ve diğer alanlarda gerekli bilgileri aktarıyorlar. Dolayısıyla yaz okullarımız çok dolu, çok nitelikli, gerçekten çocuklarımız açısından çok verimli. Bu çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edecek. Eğitim öğretim sezonunda okullarımızı geziyorum. Buralarda çocuklarımızla, velilerimizle görüşüyorum. Onlar da memnuniyetlerini belirtiyorlar" dedi.

“Eğitimler 365 gün devam ediyor" diyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Bizim yaz spor okullarımız, spor etkinliklerimiz esasında aslında yılın tamamına yayılması gereken eğitim faaliyetleri. Dolayısıyla yaz okullarımız, yaz spor okullarımız yaz aylarında eğitim verdiği gibi yaz sezonu bittikten sonra kış okullarımız, kış spor okullarımız şeklinde devam ediyor. Spor okullarımız, yaygın eğitime ilişkin tematik eğitimlerimiz 365 gün devam eden faaliyetlerimiz arasında. Osmanlı Parkı’nda ilk defa bisiklet eğitim okulu açtık. Burada çocuklarımıza bisiklete binmeyi ve bisiklet tamir etmeyi öğretiyoruz. Çocuklarımızın bisiklet kültürüyle bezenmelerini sağlıyoruz, uzakdoğu sporları, salon sporları gibi imkanlarımızın elverdiği ölçüde olabildiği kadar geniş segmentte, çeşitli dallarda çocuklarımızı sporla buluşturmaya çalışıyoruz. İlçemiz bisiklet kullanmak için biraz dezavantajlı diyebiliriz. Çok düz bir zemine sahip değiliz. Ama belli lokasyonlarda bisiklet sürme anlamında imkanlarımız mevcut. Bisiklet eğitimlerimizi ilk etapta Osmanlı Parkı’nda ve Güzeltepe Gençlik Merkezimizde başlattık. Bunu daha sonra değişik mahallelerimize yaygınlaştıracağız. Bu eğitimlerden sonra bisiklet sahibi olan gençlerimiz vatandaşlarımız için Haliç sahilinde, parklarımızda, ormanlarımızda bisiklet sürmeye müsait alanlar olduğunu düşünüyorum.Yeni parklarımızı çocuklarımızın bisiklet sürmesini sağlayacak parkurlarla donatıyoruz. Dolayısıyla bisiklet ya da diğer sporları yaygınlaştıracak, onlara fiziki imkanlar sağlayacak yaklaşım içerisindeyiz” diye konuştu.