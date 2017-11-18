Eyüpsultan Çocuk Meclisi üyeleri Vialand’da eğlendi

Eyüpsultan Çocuk Meclisi üyeleri gittikleri Vialand’da keyifli zaman geçirdi.

Eyüpsultan Belediyesinin ödüllü projelerinden olanSimurg 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı’nınöğrencileri olanEyüpsultan Çocuk Meclisi, TBMM Gazi Meclis binasınıziyaret etmişti. Eyüpsultan ilçesinin her bölgesinden seçilen 9-14 yaş aralığındaki Çocuk Meclisi üyeleri TBMM’yi gezme fırsatı yakalamışlardı.



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Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da,Gazi Meclisi ziyaret eden ve orada çalışmalara katılan Eyüpsultan Çocuk Meclisi üyelerineVialand Temaparkbileti hediye etti. Vialand’da yorgunluklarını atan çocuklar keyifli vakit geçirirken, Başkan Remzi Aydın’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.