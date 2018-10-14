Eyüpsultan’da kültür sanat sezonu çalıştay ile açıldı

Eyüpsultan Belediyesi, Caferpaşa Medresesi Kültür Sanat Merkezinde düzenlediği çalıştay ile 2018-2019 kültür sanat sezonunu açtı. Çalıştay’da uzmanları tarafından tiyatro, sinema, edebiyat ve sanat gibi pek çok konu masaya yatırıldı.Eyüpsultan...

Eyüpsultan Belediyesi, Caferpaşa Medresesi Kültür Sanat Merkezinde düzenlediği çalıştay ile 2018-2019 kültür sanat sezonunu açtı. Çalıştay’da uzmanları tarafından tiyatro, sinema, edebiyat ve sanat gibi pek çok konu masaya yatırıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 2018-2019 Kültür Sanat Sezonu açılışına özel Caferpaşa Medresesi Kültür Sanat Merkezi’nde ‘Kültür Sanat Çalıştayı’ düzenledi. Çalıştay kapsamında oluşturulan 8 ayrı komisyonlarda, Savaş Çevik, Mehmet Lütfi Şen, Bedir Acar, Bünyamin Yılmaz, Fatih Bulut, Yasin Çetin Rüstem Mürseloğlu, Samed Karagöz, Ubeydullah Sezikli, Mehmet Narlı, Aynur Can, İhsan Kabil, Faysal Soysal, Selim Sina Berk, Murat Özer, Muhammed Anbarlı, Süleyman Faruk Göncüoğlu, Abdurrahman Demirel, Celalettin Çelik, Alim Arlı gibi kültür sanat alanında uzman isimler yer aldı. Eyüpsultan’da yapılabilecek farklı çalışmalara odaklanıldığı çalıştayda, pek çok fikir de uzman isimler tarafından tartışılarak çözüme ulaştırıldı. Kültür ve mekan ilişkisinden gelenekli sanatlara, tiyatrodan sinemaya, dil ve edebiyattan görsel sanatlara, şehir kimliğinden kamu yayımcılığına kadar oluşturulan komisyonlarda Eyüpsultan’ın kültür sanat hayatına farklı perspektifler sunuldu. Çalıştay sonunda ise ortaya çıkan görüşler, “Komisyon Başkanlarının Sonuç Raporlarını Sunumu” panelinde dinleyicilerle paylaşıldı.

“Var olan durumu, sorunları, imkanları, zorlukları dile getirdik”

Çalıştayda farklı fikirlerin ortaya koyulduğunu dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Sinema Danışmanı İhsan Kabil, “Değişik komisyonlar tarafından kültürün değişik alanlarında beyin fırtınaları yapılıyor. Hepsi Eyüpsultan ilçesi üzerinde ama İstanbul ve Türkiye genelinde de çok ufuk açıcı öneriler getiren belli saptamalarda bulunan ve değişik görüşleri öne süren komisyon çalışmaları var. Biz de sinema ve gençlik konusunda fikirlerimizi beyan ettik. Var olan durumu, sorunları, imkanları, zorlukları dile getirdik” ifadelerini kullandı.

“Kültür sanat dostlarını bir araya getirmiş oluyoruz”

Kültür sanata ilgi duyan herkesi bir araya toplayacaklarını belirlen Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Davut Akgül, “Böyle bir çalıştay ile kültür sanat sezonunu başlatmak; bunun tabii ki bu sezon için, hem de bundan sonraki sezonlar için bize ufuk açıcı yol gösteren bir niteliği ve mahiyeti olacak. Bu çalıştay ile birlikte hem kültür sanat dostlarını, hem de Eyüpsultan dostlarını bir araya getirmiş oluyoruz. Hem bir fikir birlikteliği, hem bir beyin fırtınası yapmış oluyoruz, hem de yazılı rapor şekline dönüştürüyoruz” diye konuştu.

“Bu Eyüpsultan’daki sezonun bir çalıştayla açılmasının çok büyük bir önemi var”

Çalıştayın önemine vurgu yapan Yazar İrfan Gürkan Çelebi, “Bu Eyüpsultan’daki sezonun bir çalıştayla açılmasının çok büyük bir önemi var. Çünkü neler yapılacağı ya da neler yapılması gerektiği konunun uzmanları tarafından işin başında ele alındığı için daha sağlıklı ve daha nitelikli sanat sezonu göreceğiz. Tiyatrosundan sinemasına, kitabından geleneksel sanatlarına kadar daha planlı bir çalışmanın başladığını düşünüyorum” dedi.