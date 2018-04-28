Eyüpsultan’da öğrencilere eğitim desteği

Eyüpsultan Belediyesinin “Destek Bizden Başarı Sizden” sloganıyla sürdürdüğü proje kapsamında bu kez Eyüpsultan’da ikamet eden fakat ilçe dışında okuyan öğrencilere eğitim destekleri verildi.

Eyüpsultan Belediyesinin “Destek Bizden Başarı Sizden” sloganıyla sürdürdüğü proje kapsamında bu kez Eyüpsultan’da ikamet eden fakat ilçe dışında okuyan öğrencilere eğitim destekleri verildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda öğrencilere eğitim desteklerini verdi. 734 öğrenci katıldığı programda öğrencilere hitaben konuşma yapan Başkan Remzi Aydın, Eyüpsultan’da oturan gençlerin çok şanslı olduklarını belirterek "Her yönden çok şanslılar. Bir kere Eyüpsultan’da oturmak başlı başına bir ayrıcalık. Çok mübarek, çok değerli bir zatın isminin olduğu bir ilçede oturuyoruz ve bu ilçenin, bu zatın bizlere çok şeyler kattığına inanıyorum. Ben İstanbul dışına yada yurt dışına gittiğimde Eyüpsultan Belediye Başkanı olarak kendimi tanıttığımda emin olun çok özel bir ilgiyle, çok saygıyla karşılaşıyorum. Sizler de gittiğiniz yerlerde benzer tavırlarla karşılaşacaksınız. Onun için ilçemizi iyi tanıyalım, ilçemize ismini veren zattan çok istifade etmemiz lazım diye düşünüyorum" dedi.

Gençleri, gençlik merkezlerine davet etti

Konuşmasında gençleri Eyüpsultan Belediyesinin gençlik merkezlerine davet eden Başkan Aydın, "Belediyemizin bünyesinde bulunan gençlik merkezlerini ziyaret etmenizi bekliyoruz. Oraları ziyaret edin. Sizler açısından, vizyonunuzu geliştirecek, ufkunuzu açacak çok güzel çalışmalar var. Özellikle Eyüpsultan Belediyesi Gençlik Merkezleri bu anlamda çok ciddi katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kaydett.

Başkan Aydın ayrıca Eyüpsultan Belediyesi tarafından açılan dil evinden bahsederek şunları söyledi:

"Kitap, defter olmaksızın, tamamen görsel materyallerle ve yabancı öğretmenler eşliğinde İngilizce eğitimi veriyoruz. Türkiye’de ilk defa bizim yaptığımız bir çalışma. Yine bizim üç yıldan beri yaptığımız bir çalışma daha var. Eyüpsultan’da oturan, Eyüpsultan ikametgahı bulunan üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyoruz. Sizler de, üniversiteyi kazandığınız takdirde, Eyüpsultan’da ikamet ettiğiniz sürece, burs için belediyemize müracaat etmenizi özellikle hatırlatmış olayım. İlerleyen dönemlerde de Belediye Başkanınız olarak, ağabeyiniz olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Konuşmasının ardından sahneye davet edilen öğrencilere eğitim bursları verildi. Gerçekleştirilen programlarla Eyüpsultan Belediyesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Sezonu’nda yaklaşık 4 bin öğrenciye 1 milyon TL eğitim desteği vermiş oldu.