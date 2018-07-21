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21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:16

Eyüpsultan’daki Kırkmerdiven Caddesi’nde çalışmalarda sona gelindi

Eyüpsultan Belediyesi altyapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kırkmerdiven Caddesi’ndeki çalışmalarda sona gelindi.Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Eyüpsultan’da Gündem" programında Kırkmerdiven Caddesiyle...

Eyüpsultan'daki Kırkmerdiven Caddesi'nde çalışmalarda sona gelindi
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Eyüpsultan Belediyesi altyapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kırkmerdiven Caddesi’ndeki çalışmalarda sona gelindi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Eyüpsultan’da Gündem" programında Kırkmerdiven Caddesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Remzi Aydın, Kırkmerdiven Caddesi bittiğinde oraya yaraşır, çok güzel bir cadde haline geleceğini belirterek konuşmasına şöyle devam etti;"Kırkmerdiven Caddesi bizim çok önem verdiğimiz, önemsediğimiz, bir anlamda da unutulmuş hizmet açısından bir caddemiz.Caddemizi gayretlerimizle İstanbul Büyükşehir Belediyemiz’in meydan çalışması kapsamına aldırdık. Orada şuanda iki tane ayrı grup çalışıyor. Bir hafta, on günlük süre içerisinde İSKİ’nin çalışması tamamen bitecek.En geç 10 güne kadar inşallah cadde tamamen bitmiş olacak. Bir tarafta kaldırımımız olacak. Uygun yerlerde de cep otoparkları oluşturulacak. Merdiven ile Piyer Loti’ye çıkış ön görülecek. Elektrikli aydınlatmalarıyla oraya yaraşır olması gereken çok güzel, nefis bir cadde haline gelecek Kırkmerdiven caddesi. Bunları en geç yirmi gün içinde göreceğiz"

Eminönü Tramvay hattı yıl sonunda tamam

Programda ayrıca Eminönü tramvay hattına da değinen Başkan Remzi Aydın şunları söyledi;“Eminönü tramvay hattı İstanbul Büyükşehir Belediyemizin hızlı bir şekilde yürüttüğü çalışma. Çok büyük bir sapma olmazsa inşallah 2018 yılı sonunda ya da 2019’un ocak ayında faaliyete geçmesi planlanıyor. Şuan herhangi bir aksama yok, biz de çalışmaları takip ediyoruz. Yaklaşık beş altı aylık bir süre kaldı inşallah”
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