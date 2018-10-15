Eyüpsultanlı kadınların el emekleri ESKEP’le değer kazanıyor

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmetlerini sürdüren ESKEP (Eyüp Sultan Kadın Emeği Programı), Eyüpsultanlı kadınların el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirerek onların aile bütçelerine katkıda bulunmalarına imkan sağlamaya devam ediyor.

Eyüpsultanlı kadınlar, ESKEP sayesinde, ekonomik ve sosyal yönden kalkınırken, özellikle beceri ve yetenekleri doğrultusunda verilen mesleki eğitimlerle de geleceğe daha sağlam adımlarla ilerliyor. Kadınların evde yaptıkları el emeği ürünleri ESKEP mağazalarında satışa sunularak aile bütçelerine katkıda bulunmaları sağlanırken, kadın istihdamını desteklemek amacıyla da çeşitli eğitimler veriliyor. Üretilen ürünlerde belli bir standart oluşturmak ve kaliteyi canlı tutmak adına ESKEP’li kadınlara iğne oyası kursu, makine nakışı kursu, el nakışı, amigurumi (Örgü bebek), kuaförlük, pastacılık, aşçılık kursu gibi bir çok branşta dersler veriliyor. Halk Eğitim ile ortaklaşa verilen kursların sonunda eğitimi tamamlayan kadınlara sertifika dağıtılarak aynı zamanda yeni ufuklar açılmış oluyor.

“Bütün ev hanımlarına ESKEP’i tavsiye ediyorum”

“İslambey Mahallesi’nde oturan Begüm Müderrisoğlu:,” ESKEP’le bir yıl önce tanıştım. Belediyeden mesaj gelmişti telefonuma. Mesajda pastacılık ve aşçılık kurslarının başlayacağı yazıyordu. Ben de buna istinaden katılmak istedim ve başvurdum. Zaten bir alt yapım vardı İSMEK’te pastacılık kursuna gitmiştim. ESKEP’le kendimi daha da geliştirmek istedim. Burada pastacılık üzerine birçok yeni teknikler öğrendim. Şu anda evde kendim pasta yapıyorum ve satıyorum. Daha çok eş dost ve onların tavsiyesiyle gelen kişilere satış yapıyorum. Ev bütçesine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bence her kadın maddi olarak da kendi ayakları üzerinde durabilmeli. ESKEP, bunun için iyi bir başlangıç olabilir. Burada çok sıcak ve keyifli bir ortam var. Kendini geliştirmek isteyen bütün ev hanımlarının ESKEP’in açtığı kurslara katılmalarını tavsiye ediyorum”dedi.

ESKEP’in her yaştan üyesi var

Emekli olduktan sonra patik örmeye başladığını belirten 86 yaşında olan Havva Yetkin emekliye ayrıldıktan sonra patik örmeye başladım. Yaklaşık 30 yıldır örüyorum. Daha sonra ördüklerimi ESKEP’e vermeye başladım. Osteoporoz hastası olduğum için dışarıya çıkamıyorum. Ben de oturduğum yerden vakit buldukça patik örüyorum. Boş duramıyorum, sıkılıyorum. Bir patiği üstünde durursam, rahatsızlığım olmadığı zaman iki günde bitiriyorum. Aslında emeği çok olan bir iş. Bu iş beni hayata bağlıyor, bana meşguliyet oluyor. Bu iş beni ayakta tutarken, bir taraftan da ufak da olsa bana harçlık oluyor” diye konuştu.

“ESKEP sayesinde aile bütçesine katkıda bulunuyorum”

Havva Oğuzkurt ise,”“Rami’de oturuyorum. Yaklaşık bir yıldır ESKEP’e geliyorum. Üç defa aşçılık, bir defa da pastacılık kursuna katıldım. Öncesinde evde el işi yapıp ESKEP’e getiriyordum. Pastacılık ve aşçılık kursunun açıldığını öğrenince katılmak istedim. Zaten mutfakta olmayı, yemek yapmayı seviyordum, bu kurslarla kendimi daha da geliştirmek ve farklı şeyler öğrenmek istedim. Bunun dışında burada öğrendiklerimle evde bir şeyler üretip bunları satarak aile bütçesine katkıda bulunmak istedim. Şu anda sosyal medya üzerinden siparişler alıp satış yapıyorum. Pasta, hamur işi, börek, baklava gibi bir çok şey hazırlayıp satıyorum. Ben ESKEP’i bütün kadınlara tavsiye ediyorum. Burada her şeyden önce bir aile kazandım. Çok güzel bir ortamım var. Kursum bitmesine rağmen halen geliyorum, görüşüyorum ” ifadelerini kullandı.