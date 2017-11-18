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18 Kasım 2017 Cumartesi 16:08

Faruk Akbulutgiller’in acı günü

Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğünde görevli Faruk Akbulutgiller’in hayatını kaybeden annesi son yolculuğuna uğurlandı.Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü personellerinden Faruk Akbulutgiller’in annesi Kadriye Akbulutgiller...

Faruk Akbulutgiller'in acı günü
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Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğünde görevli Faruk Akbulutgiller’in hayatını kaybeden annesi son yolculuğuna uğurlandı.

Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü personellerinden Faruk Akbulutgiller’in annesi Kadriye Akbulutgiller 75 yaşında hayatını kaybetti. Merhume Kadriye Akbulutgiller’in cenazesi, öğle namazına müteakip Cami Kebir’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Faruk Akbulutgiller’in mesai arkadaşları, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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