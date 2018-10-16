Fas’ta tren kazası: En az 10 ölü

Fas’ın başkenti Rabat yakınlarında seyir halinde bir trenin raydan çıktığı kazada en az 10 kişi hayatını kaybederken, 90 kişinin de yaralandığı iddia edildi.Fas’ın başkenti Rabat’ın yakınındaki Sidi Buknadel kasabasında hareket...

Fas’ın başkenti Rabat yakınlarında seyir halinde bir trenin raydan çıktığı kazada en az 10 kişi hayatını kaybederken, 90 kişinin de yaralandığı iddia edildi.

Fas’ın başkenti Rabat’ın yakınındaki Sidi Buknadel kasabasında hareket halindeki bir tren yaydan çıktı. Kazada en az 10 kişinin öldüğü ve yaklaşık 90 kişinin yaralandığı iddia edildi.