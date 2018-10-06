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06 Ekim 2018 Cumartesi 11:17

Fatih’te gençler 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası’nda buluştu

Fatih Belediyesi tarafından 6-7 Ekim tarihleri Fındıkzade Çukurbostan Şehir ve Yaşam Parkı’nda düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı.

Fatih'te gençler 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda buluştu
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Fatih Belediyesi tarafından 6-7 Ekim tarihleri Fındıkzade Çukurbostan Şehir ve Yaşam Parkı’nda düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı.

Fatih Belediyesi tarafından "gençleri sporla buluşturma" sloganıyla düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvasında ilk müsabakalar başladı. Çukurbostan Şehir ve Yaşam Parkı’nda başlayan turnuvaya İstanbul’un yanı sıra Bursa ve Ankara gibi çevre illerden 90 takım katıldı.

Turnuvaya Bursa Gemlik’ten gelen ‘Uzun Yoldan Geldik’ isimli takımın oyuncuları, turnuvadan şampiyon olmak istediklerini söyledi. Ankara ve Bursa’dan toplanarak turnuva için İstanbul’a geldiklerini söyleyen öğrenciler, "Para ödülünü duyduk. Herkes gibi biz de iddialıyız. Sonuna kadar da oynayacağız” ifadelerini kullandı.

Turnuva’ya Esenler’den katılan bir başka takımın oyuncuları ise ilk üç sırada yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere dört ayrı kategoride gerçekleşecek müsabakalar sonunda 1.2.3. olan takımlara ödülleri takdim edilecek.
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