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18 Kasım 2017 Cumartesi 09:20

Fatsa’da Çocuğunu Al Camiye Gel Projesi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ilçedeki Orta Büyük Cami’de başlatılan ve Türkiye’de ilk kez uygulanan “Her Cumartesi Sabah Namazlarına Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel Projesi” bu sabah büyük bir katılım ile başladı.

Fatsa'da Çocuğunu Al Camiye Gel Projesi
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde ilçedeki Orta Büyük Cami’de başlatılan ve Türkiye’de ilk kez uygulanan “Her Cumartesi Sabah Namazlarına Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel Projesi” bu sabah büyük bir katılım ile başladı.

Çocuğunu alan torununu alan sabah namazında Fatsalılar camiye koştu. Fatsa Orta Büyük Cami’de kampanya nedeniyle cuma namazını aratmayan kalabalık bir cemaat olduğu gözlendi. Uykularından feragat ederek büyükleriyle sabah namazı için camiye koşan çocuklar herkesi duygulandırdı ve ‘projenin hedefe doğru yol aldığı’ şeklinde yorumlar yapıldı. Sabah namazı için babası ile camiye gelen Yunus Emre Ergün kahvaltı öncesi yemek duası yaptırdı. Sabah namazından sonra çocuklara cami görevlileri tarafından sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla kahvaltı verildi.

Sabah namazına tüm çocukların katılması için gayret göstereceğini söyleyen Yunus Emre Ergün isimli çocuk, “Sabah namazı kılmak gerçekten çok güzel. Allah izin verirse her zaman katılmak istiyorum. Benim yaşıtımdaki arkadaşlarım namaz kılmaya alışsınlar. Ben okuldaki arkadaşlarıma da söyleyerek buradaki namaza katılmalarını sağladım” dedi.

Babası Mesut Ergün ise, “Çocuklarımızla birlikte saban namazına gelmek gerçekten çok güzel bir duygu. Fatsa’da başlatılan bu anlamlı projeye destek vermek çok anlamlı. Oğlumla camiye gelmek çok gurur verici. Çocuklarımıza bu projenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Oğlum tüm arkadaşlarını bu projeye dahil etti. Bizler de her cumartesi sabahı namaza gelerek projeyi başlatan hocamıza destek olacağız” diye konuştu.

Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel Projesi’ni ortaya çıkaran Orta Büyük Cami İmamı Necati Ergül ise, “Öncelikle projemiz tekrar başladığı için çok mutluyum. Secdede ve sofrada buluşalım. Örneğimiz Mekke ve Medine de Peygamber efendimizin bırakmış olduğu o güzel emaneti devam ettirmek. Peygamber efendimiz bizlere o kadar güzel bir emanet bırakmış ki Mekke ve Medine de sabah namazında anneler ve babalar uyuyan çocuklarını sırtlarına alırlar, uyananlarını da ellerinden tutup hep beraber Mescid-i Nebi’ye gelirler. Bizler de Fatsa ilçesinde yaşayan bireyler olarak tüm Türkiye’ye örnek olacak bir proje ile ortaya çıktık. Bu organizasyonu büyüterek Türkiye genelinde yaymak istiyoruz. Bundan sonra her cumartesi sabahı namazda buluşturmaya gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel Projesi’ne Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Can Güven başta olmak üzere antrenörler ve futbolcular da katıldı. Çocuklar futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmediler.

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