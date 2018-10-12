GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 15:45

Fazla giysiler ihtiyaç sahiplerini ısıtıyor

Türkiye’de “Sıfır Atık” projesine öncülük eden Beykoz Belediyesi, ilçedeki 22 atık getirme merkezinde toplanan giysileri temiz şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.Beykoz Belediyesi’nin AB standartlarında yürüttüğü proje vatandaşlardan...

Fazla giysiler ihtiyaç sahiplerini ısıtıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Türkiye’de “Sıfır Atık” projesine öncülük eden Beykoz Belediyesi, ilçedeki 22 atık getirme merkezinde toplanan giysileri temiz şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Beykoz Belediyesi’nin AB standartlarında yürüttüğü proje vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.İlçe sakinlerinin merkezlere bıraktığı atıklar kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşümle değerleniyor.

Sosyal market ulaştırıyor

Bugüne kadar merkezlerden toplanan 23 bin 400 giysi Beykoz Belediyesi Sosyal Market’te ihtiyaç sahibi ailelerle buluştu. 8 tır dolusu kıyafet ise ihtiyaç sahipleri için sınıra gönderildi.

İlçe sakinlerinin merkezlere getirdiği kıyafetler belli periyotlarla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınarak ayrıştırılıyor. İyi durumdaki giysiler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yıkama, ütüleme ve tasnif sonrasında paketleniyor.

Bu işlemlerle yenilenen giysiler Sosyal Market’te ihtiyaç sahibi ailelerin gönüllerini ısıtıyor.

Atık Getirme Merkezlerinde kıyafetin yanı sıra ambalaj, elektronik, cam, kitap, atık pil, ilaç, oyuncak ve atık yağlar toplanarak geri dönüşümde değerlenmesi sağlanıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku