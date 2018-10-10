İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen aylık istişare toplantısında Kiev Patrikhanesi’nin bağımsızlığının tanınmasının görüşülmesi bekleniyor.İstanbul’da Fener Rum Patrikhanesi’nde aylık istişare toplantısı düzenleniyor. Toplantıya Şikago, Singapur, New Jersey, Paris’in de aralarında bulunduğu 12 metropolit, başepiskopos ve episkopos katılıyor. Toplantıda dünyanın farklı yerlerinden gelen patrikhane temsilcilerinin bilgilendirileceği öğrenildi. Toplantıda Ukrayna’nın Kiev Patrikhanesi’nin Rus Ortodoks Patrikhanesi’nden ayrılması konusunun da ele alınacağı belirtildi.
Fener Rum Patrikhanesi’nde kritik toplantı
İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen aylık istişare toplantısında Kiev Patrikhanesi’nin bağımsızlığının tanınmasının görüşülmesi bekleniyor.