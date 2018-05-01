GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 15:47

Feromon tuzakları ile 30 bin zararlı böcek yakalandı

Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü tarafından biyoteknik mücadele kapsamında Atatürk Köşkü mevkiinde bulunan ladin ormanlarına asılan feromon tuzaklarıyla 30 bin adet zararlı böcek yakalandı.Ladin ormanlarındaki ağaçlara zarar vererek...

Feromon tuzakları ile 30 bin zararlı böcek yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü tarafından biyoteknik mücadele kapsamında Atatürk Köşkü mevkiinde bulunan ladin ormanlarına asılan feromon tuzaklarıyla 30 bin adet zararlı böcek yakalandı.

Ladin ormanlarındaki ağaçlara zarar vererek kurumalarına neden olan 12 dişli çam kabuk böceği ile biyoteknik mücadele kapsamında Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, “feromon tuzakları” astı. Görevliler, tuzaklarla 30 bin adet zararlı böcek yakalayarak imha etti.

Trabzon Orman İşletme Müdürü Savaş Ayvaz, yılda ortalama 100 bin adet böcek yakaladıklarını belirterek, "Ormanlara zarar veren böceklerle biyolojik, biyoteknik ve mekanik olmak üzere farklı yöntemlerle yılda ortalama 100 bin adet böcek yakalıyoruz. Sadece devlete ait ladin ormanlarına değil ladin ağaçlarının bulunduğu belediyelere ait park ve bahçelere de feromon tuzakları asarak her yerde mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku