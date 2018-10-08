Fetih Müzesi’ne ‘kardeş’ ziyareti

Osmangazi Belediyesi’nin kardeş belediyelerinden olan KKTC’nin Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleşecek olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde KKTC Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’yi ağırladı. Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326’yı gezmeye giriş katındaki tablolardan başlayan Cemil Sarıçizmeli’ye Başkan Dündar, Osmanlı döneminin önemli olaylarının resm edildiği 16 büyük tablo hakkında bilgi verdi. Daha sonra müzedeki geleneksel çinileri inceleyen konuk belediye başkanı, ekolojik mimarlık anlayışı ve enerji verimliliği ile yeşil bina özelliğine sahip olan müzenin kubbe bölümüne çıktı. Dev küre içindeki 3 boyutlu panoramik resmi büyük bir hayranlıkla inceleyen Sarıçizmeli, kendini adeta zaman tünelinin içinde bulduğunu kaydetti.

Müzedeki 5 bin kitap kapasiteli Millet Kıraathanesi’ni de inceleme imkanı bulan Cemil Sarıçizmeli, Fetih Müzesi’nin tarihi ve kültürel anlamda önemli bir eser olduğunu ifade etti. Müzeye girdiği andan itibaren tarihi bir yolculuğa çıktıklarını belirten Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, “Bu muhteşem eser, gerek mimarî gerekse sanat açısından Türkiye’nin geldiği son noktayı gösteriyor. Dünya standartlarında yapılan bu eserin aynı zamanda atalarından kalan mirasını bizlere yansıtması da buraya ayrı bir anlam katıyor. Açılış gerçekleştiğinde Bursa’ya ve Türkiye’ye çok büyük etkisi olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyor, bütün dünya adına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.