GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:18

Fetih Müzesi’ne ‘kardeş’ ziyareti

Osmangazi Belediyesi’nin kardeş belediyelerinden olan KKTC’nin Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleşecek...

Fetih Müzesi'ne ‘kardeş' ziyareti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Osmangazi Belediyesi’nin kardeş belediyelerinden olan KKTC’nin Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleşecek olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde KKTC Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’yi ağırladı. Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326’yı gezmeye giriş katındaki tablolardan başlayan Cemil Sarıçizmeli’ye Başkan Dündar, Osmanlı döneminin önemli olaylarının resm edildiği 16 büyük tablo hakkında bilgi verdi. Daha sonra müzedeki geleneksel çinileri inceleyen konuk belediye başkanı, ekolojik mimarlık anlayışı ve enerji verimliliği ile yeşil bina özelliğine sahip olan müzenin kubbe bölümüne çıktı. Dev küre içindeki 3 boyutlu panoramik resmi büyük bir hayranlıkla inceleyen Sarıçizmeli, kendini adeta zaman tünelinin içinde bulduğunu kaydetti.

Müzedeki 5 bin kitap kapasiteli Millet Kıraathanesi’ni de inceleme imkanı bulan Cemil Sarıçizmeli, Fetih Müzesi’nin tarihi ve kültürel anlamda önemli bir eser olduğunu ifade etti. Müzeye girdiği andan itibaren tarihi bir yolculuğa çıktıklarını belirten Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, “Bu muhteşem eser, gerek mimarî gerekse sanat açısından Türkiye’nin geldiği son noktayı gösteriyor. Dünya standartlarında yapılan bu eserin aynı zamanda atalarından kalan mirasını bizlere yansıtması da buraya ayrı bir anlam katıyor. Açılış gerçekleştiğinde Bursa’ya ve Türkiye’ye çok büyük etkisi olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyor, bütün dünya adına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku