GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 12:21

FETÖ’nün finans ayağını yürüten 15 kişi gözaltına alındı

Sivas’ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün finans ayağını yürüten 15 kişi gözaltına alındı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sivas’ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili olarak Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “İlimizde faaliyet yürüten bir takım esnaf ve iş adamının örgüt içerisinde sözde bölge imamlarının Bylock isimli gizli haberleşme programı üzerindeki yazışma içeriklerinde isimlerinin geçtiği, 2015-2016 yıllarında örgüte finansal destek sağladığı tespit edilerek 4 ay süre ile teknik ve fiziki takip çalışmaları yürütülmüştür. Soruşturma genişletilerek bölge imamları ile irtibatlı olduğu tespit edilen şahısların örgütün finans kaynağı olan Bank Asya isimli banka üzerinden örgütün talimatı ile yeni hesap açtırdıkları veya hesap artırımında bulundukları tespit edilerek 15 şahsa yönelik il merkezi ve Bursa ilinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda; H.B., A.U., K.G, G.Y., T.F.C., N.Ş., S.A., H.H.A., H.B., K.G., M.Ü., H.Ü., G.M., M.A.M., M.F.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların sözde bölge imamlarına bağlı olarak hareket ettikleri ve örgüt içerisinde mütevelli olarak 17/25 Aralık 2013 sürecinden sonra da örgüte finansal açıdan destek sağladıkları tespit edildi. Gözaltında bulunan 15 şüpheli şahsın halen işlemleri devam etmektedir.” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku