FETÖ’nün finans ayağını yürüten 15 kişi gözaltına alındı

Sivas’ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili olarak Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “İlimizde faaliyet yürüten bir takım esnaf ve iş adamının örgüt içerisinde sözde bölge imamlarının Bylock isimli gizli haberleşme programı üzerindeki yazışma içeriklerinde isimlerinin geçtiği, 2015-2016 yıllarında örgüte finansal destek sağladığı tespit edilerek 4 ay süre ile teknik ve fiziki takip çalışmaları yürütülmüştür. Soruşturma genişletilerek bölge imamları ile irtibatlı olduğu tespit edilen şahısların örgütün finans kaynağı olan Bank Asya isimli banka üzerinden örgütün talimatı ile yeni hesap açtırdıkları veya hesap artırımında bulundukları tespit edilerek 15 şahsa yönelik il merkezi ve Bursa ilinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda; H.B., A.U., K.G, G.Y., T.F.C., N.Ş., S.A., H.H.A., H.B., K.G., M.Ü., H.Ü., G.M., M.A.M., M.F.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların sözde bölge imamlarına bağlı olarak hareket ettikleri ve örgüt içerisinde mütevelli olarak 17/25 Aralık 2013 sürecinden sonra da örgüte finansal açıdan destek sağladıkları tespit edildi. Gözaltında bulunan 15 şüpheli şahsın halen işlemleri devam etmektedir.” denildi.