GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:50

FETÖ’yü çağrıştıran sokak isimleri silindi şehitlerin isimleri verildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kapatılan bazı dergi, kanal ve kurumlarını çağırıştıran sokak isimleri değiştirilerek şehitlerin isimlerinin verilmesi Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantısında...

FETÖ'yü çağrıştıran sokak isimleri silindi şehitlerin isimleri verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kapatılan bazı dergi, kanal ve kurumlarını çağırıştıran sokak isimleri değiştirilerek şehitlerin isimlerinin verilmesi Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Ayhan Çelikdoğan başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddeleri gereğince 2018 Mayıs ayı meclis toplantısına ait toplantı tutanakları ve meclis kararları görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Gündemde yer alan imar komisyon raporlarının içerisinde yer alan Turgutlu’da FETÖ terör örgütünü çağrıştıran sokak isimlerinin değişikliği konusu görüşüldü. Burada bir açıklama yapan Meclis Başkanvekili Ayhan Çelikdoğan, "Bilindiği üzere daha önceki meclis toplantısında FETÖ’yü çağrıştıran sokak isimlerinin değişikliği konusu görüşülmüştü. Benim de üyesi bulunduğum imar komisyonunda aldığımız karar ile Cumhuriyet Mahallesi Samanyolu Sokağın ismi Şehit Ömer Halisdemir, Selvilitepe Mahallesi Irmak Sokağın ismi Şehit Fethi Sekin, Acarlar Mahallesi Canseven Sokağın ismi Şehit Şenol Kurudereli, Altay Mahallesi Yamanlar Sokağın ismi Şehit Kahraman Güdücü, Ergenekon Mahallesi Rabia Hatun Sokağın ismi Şehit Selami Dinç, Şehitler Mahallesi Zirve Sokağın ismi Şehit İsmet Tezel, Bozkurt ve Turgutlar Mahallesi Damla Sokağın isminin Şehit Mehmet Özcan olarak değiştirilmesi kararı aldık” dedi.

Yapılan oylamada oy birliği ile sokak isimlerinin değişmesi kabul edildi. AK Parti’li Meclis Üyesi Tamer Dizman, "İsim önerilerimizin komisyonca kabul edilmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet geride kalanlara sabırlar diliyorum. Meclisimizin ve komisyonumuzun bu konudaki hassasiyetinin de bundan sonra devam edeceğini belirtmek isterim” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku