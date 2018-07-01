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01 Temmuz 2018 Pazar 23:37

Fikri Işık ve Faruk Özlü nikah şahidi oldu

Düzce Milletvekili Fevai Arslan kızını evlendirdi. Nikah şahitliğini ise Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Yaptı.Düzce 26. Dönem AK Parti Milletvekili Fevai Arslan’ın kızı Ayşe ile işadamı...

Fikri Işık ve Faruk Özlü nikah şahidi oldu
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Düzce Milletvekili Fevai Arslan kızını evlendirdi. Nikah şahitliğini ise Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Yaptı.

Düzce 26. Dönem AK Parti Milletvekili Fevai Arslan’ın kızı Ayşe ile işadamı Hüseyin Ilgaz’ın oğlu Murat Ilgaz dünya evine girdi. Düzce’de yapılan düğün merasimine ise Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün, Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan Çakar ile davetliler katıldı. Belediye Başkanı Dursun Ay’ın kıydığı nikaha da şahitlik yapan Fikri Işık ve Faruk Özlü nikahın ardından bir süre ailelerle sohbet etti. Ardından Fikri Işık ve Faruk Özlü nikahtan ayrıldı.
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