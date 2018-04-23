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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:39

Filistinli genç tek bacağıyla Everest’e çıktı

Filistinli Jarah Al-Hawamdeh, okuluna yardım toplamak için tek bacağıyla Everest Dağı’nın zirvesine çıktı.Filistinli Jarah Al-Hawamdeh, okulunun kapanmaması için farklı bir yol seçerek tek bacağıyla Everest’in zirvesine çıktı. Ürdün’de...

Filistinli genç tek bacağıyla Everest'e çıktı
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Filistinli Jarah Al-Hawamdeh, okuluna yardım toplamak için tek bacağıyla Everest Dağı’nın zirvesine çıktı.

Filistinli Jarah Al-Hawamdeh, okulunun kapanmaması için farklı bir yol seçerek tek bacağıyla Everest’in zirvesine çıktı. Ürdün’de bir mülteci kampında yaşayan ve kemik kanseri nedeniyle 15 yaşında sağ bacağını kaybeden Hawamdeh, tek bacağına rağmen dünyanın en yüksek dağı Everest’e tırmanmayı başardı. Hawamdeh, amacının eğitim gördüğü Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı’na (UNRWA) ait okulun kapanmaması için yardım toplamak olduğunu söyledi. Tırmanışı sırasında farkındalık oluşturmak için bir video çeken Hawamdeh, “Bir şey söylemek istiyorum. Mesajımı ulaştırmak için dünyanın en düşük yerinden dünyanın en yüksek yerine geldim. 10 yıldır okuduğum okula destek vermek için, dünyaya hiçbir şeyin imkansız olmadığını kanıtlamak için buradayım. İmkansız diye bir şey yok, bunu kanıtlamak için tek ayağımla buraya geldim” dedi.

Sabah saat 8’den akşam 6’ya kadar yürüdüğünü ifade eden Filistinli genç, “Yoruldum sıkıldım ama devam edeceğim. Amman’da bu hayali gerçekleştirdiğimi görmek için beni bekleyenler var” diye konuştu.

Elindeki pankartta yazılı mesajı tüm dünyaya ulaştırmak istediğini söyleyen Hawamdeh, “Okulum kapanmasın diye buradayım” dedi.

3 Nisan’da dağa tırmanmaya başlayan Hawamdeh, 17 bin 500 adımdan sonra 14 Nisan’da zirveye ulaştı. 2015’te Kilimanjaro Dağı’na da tırmanan 22 yaşındaki Hawamdeh, kanser hastalarına “hiçbir şey imkansız değildir” mesajı vermişti.
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