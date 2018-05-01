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01 Mayıs 2018 Salı 17:38

Filistinli işçiler 1 Mayıs’ta gösteri düzenledi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla onlarca işçi Gazze’de gösteri düzenledi.

Filistinli işçiler 1 Mayıs'ta gösteri düzenledi
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla onlarca işçi Gazze’de gösteri düzenledi.

Onlarca Filistinli işçi İsrail’in ablukası altındaki Gazze’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kötüleşen yaşam koşullarını, kötüleşen işsizlik ve yoksulluğu protesto etmek için gösteri yaptı. Gösteriye katılanlar Gazze’deki kuşatmayı kaldırmayı talep etti.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu’na göre, Filistin Bölgesi’ndeki işsizlerin sayısı 364 bin, Batı Şeria’da 146 bin, Gazze Şeridi’nde 218 bin, işsizlik oranı ise yüzde 27,7’ye ulaştı.

Ablukaya Karşı Halk Komitesi’nin başkanı olan milletvekili Cemal El-Hudari, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, üniversite mezunlarının yanı sıra bölgede 250 bini aşkın Filistinlinin işsiz olduğunu ve yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’nde halkın yarıdan fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi.

İsrail, Hamas’ın 2006’daki seçimlerden başarıyla çıkmasının ardından Gazze’ye abluka uygulamaya başlamıştı.
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